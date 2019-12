Oprichters Google doen stap opzij bij moederbedrijf Alphabet

Google-oprichters Larry Page en Sergey Brin zetten een stap opzij in hun rol als bestuurder bij moederbedrijf Alphabet. Sundar Pichai, die al vier jaar CEO van Google was, is na vandaag ook CEO van Alphabet. Larry Page was daar sinds de oprichting in 2015 CEO.

Volgens Page en Brin is het niet nodig dat Google en Alphabet twee CEO’s hebben. De rol van voorzitter, die eerst was toebedeeld aan Sergey Brin, komt te vervallen. De twee blijven wel betrokken bij het bedrijf als grootaandeelhouder en bestuurslid. Ook zullen ze, volgens het op Google gepubliceerde bericht “regelmatig met Sundar blijven praten”.

Sinds de oprichting in 1998 is Google uitgegroeid tot een van de grootste bedrijven ter wereld, met een omzet van 110 miljard dollar. Page en Brin begonnen het project terwijl ze studeerden aan Stanford University. Nu is het bedrijf 21 jaar later een “jong volwassene”, volgens de vergelijking in het bericht van de oprichters, en nemen zij afstand als “trotse ouders”.

Controverse

Hoewel het qua omzet en groei goed gaat met het Amerikaanse bedrijf, is Google de afgelopen tijd meerdere malen negatief in het nieuws gekomen.

Zo werd Google meerdere keren beboet voor machtsmisbruik op de onlineadvertentiemarkt. In de afgelopen drie jaar kreeg Google boetes van meer dan 8 miljard euro. Op 2 december, een dag voor de aankondiging van Page en Brin, maakte de Europese Commissie bekend een voorbereidend onderzoek te zijn gestart naar hoe Google en Facebook omgaan met persoonsgegevens.