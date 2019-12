Onze bijdrage aan de oorlog in Jemen

Het zijn duizelingwekkende cijfers over het door oorlog geteisterde Jemen die in het Vredespaleis in Den Haag gepresenteerd worden. Voor de aanwezigen dinsdagmiddag, maar ook voor de trouwe NRC-lezer, zullen die statistieken niet nieuw zijn, maar toch. De oorlog die sinds 2015 begon heeft aan ruim 230.000 Jemenieten het leven gekost; elke twaalf minuten sterft een Jemenitisch kind; meer dan een miljoen kinderen zijn ondervoed; 60 procent van de beroepsbevolking is werkloos; 40 procent leeft in extreme armoede. Miljoenen mensen dreigen te sterven van de honger in wat al jaren de grootste humanitaire ramp ter wereld heet.

Wat dat allemaal betekent voor de toekomst is nog deprimerender. De vertegenwoordiger van het VN-Ontwikkelingsprogramma benadrukt dat het conflict ervoor heeft gezorgd dat Jemen op het gebied van duurzame ontwikkeling twintig jaar terug in de tijd is geworpen. De doelen die door de VN zijn opgesteld voor 2030 waren al nagenoeg onhaalbaar, maar door de oorlog zullen die volgens de meest optimistische schatting pas in 2060 behaald worden. Een eventuele wederopbouw, nu niet meer dan een gerucht, zal dus generaties lang duren.

Nu klinkt het alsof er een enorme natuurramp heeft plaatsgevonden, maar we hebben het hier nog altijd over een oorlog. Weliswaar ver weg en waar we de gevolgen niet van ondervinden, maar wel een oorlog waar ook Nederland een rol in speelt – en niet alleen met ontwikkelingshulp.

Op de vraag of Nederland kan meewerken aan een wapenembargo om het einde van de oorlog te bespoedigen, volgt het antwoord van de Nederlandse ambassadeur in Jemen dat Nederland al gestopt is met wapenleveranties aan Saoedi-Arabië, en in Brussel probeert andere Europese landen te overtuigen hetzelfde te doen. Het cynische is alleen dat Nederland alsnog de Saoedische defensie ondersteunt, zij het indirect. Als het gaat om wapenexport levert Nederland vooral wapenonderdelen, zoals communicatieapparatuur – niet direct aan de Saoedi’s, waar vergunningen immers niet meer voor worden uitgegeven, maar wel aan de Amerikanen. En die kunnen tanks met die Nederlandse apparatuur gewoon verkopen aan Saoedi-Arabië.

Nou zal de weinig ethische wapenindustrie altijd wel een achterdeur vinden, daar hoeven we ons niet schuldig over te voelen. Maar ook wij keurige burgers blijken te profiteren bij het voortduren van de oorlog in Jemen. Uit onderzoek van de vredesorganisatie PAX blijkt namelijk dat negen van de tien grootste Nederlandse pensioenfondsen ruim een miljard euro beleggen in wapenfabrikanten. Die leveren en onderhouden onderdelen van onder meer gevechtsvliegtuigen die gebruikt worden door Saoedi-Arabië.

Lees nu hierboven opnieuw de cijfers.

