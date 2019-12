Ombudsmannen slaan alarm om daklozenopvang

Nederlandse gemeenten zijn niet in staat zelfstandig een oplossing te vinden voor daklozenproblematiek. Dat schrijven Nationale Ombudsman Reinier van Zutphen en Kinderombudsman Margrite Kalverboer in een gezamenlijke brief aan premier Rutte. Zij benadrukken dat de Rijksoverheid de regie over moet nemen. Eind oktober uitten de vier grootste steden van Nederland ook al hun zorgen.

De verantwoordelijkheid voor daklozenopvang ligt sinds 2015 bij gemeenten. De vier grootste Rekenkamers gaven vorig jaar al aan dat ze daar niet in slaagden.

Het aantal dak- en thuislozen is het afgelopen decennium meer dan verdubbeld. Kalverboer en Van Zutphen vangen naar eigen zeggen steeds vaker signalen op van gedupeerden die in aanmerking komen voor hulp, maar daar geen toegang toe krijgen. Waar voorheen voornamelijk (alleenstaande) mannen hun woning verloren, gaat het nu steeds vaker om vrouwen of hele gezinnen. Zij krijgen maar moeilijk hulp, bijvoorbeeld omdat geen sprake is van verslaving of andere psychische problematiek terwijl de toelatingseisen voor onderdak daar wel om vragen.

Vooral in de vier grote steden zitten opvangplekken overvol. Daardoor zou het voorkomen dat vrouwen en kinderen langer dan verstandig in een onveilige omgeving moeten blijven wonen. Voor dak- en thuislozen die wel worden opgevangen en geholpen is na afloop van hun traject vaak geen geschikte woning beschikbaar, schrijven de ombudsmannen. De mogelijkheden voor gemeenten om creatief met de huidige wetgeving om te gaan, zijn volgens de ombudsmannen beperkt.

Daarom stellen ze voor dat de huidige wetten en toelatingseisen per direct worden versoepeld en dat het Rijk samen met gemeenten op zoek gaat naar eenvoudigere wetgeving. „Hopelijk kan zo worden voorkomen dat u zich over een half jaar weer rot schrikt en nog steeds moet schamen over hoe het allemaal zo ver heeft kunnen komen.”