Nederlander raakt miljoen kwijt na phishing-sms

Criminelen hebben met een sms’je aan één slachtoffer uit Noord-Nederland begin september meer dan een miljoen euro buitgemaakt. Dat meldt het Openbaar Ministerie Noord-Nederland woensdag. De man is slachtoffer geworden van een nagemaakte bankenwebsite waarnaar werd gelinkt in een berichtje. Het gaat volgens justitie om de grootste zaak in zijn soort.

In het sms-bericht dat het slachtoffer ontving stond een link waarop hij moest klikken voor een nieuwe bankpas, een vorm van fraude die het OM smishing noemt. Omdat zijn pas inderdaad aan vervanging toe was, klikte hij daarop. De volgende ochtend bleek zijn bankrekening leeggehaald te zijn, en was hij volgens het OM ruim een miljoen euro kwijt. Details over het bedrag of de identiteit van de man heeft justitie niet bekendgemaakt.

Geldezels

Het geld was weggesluisd via 136 mensen die daarvoor hun rekening ter beschikking hadden gesteld, zogenoemde geldezels. Dat waren allemaal mensen mensen met een Nederlandse bankrekening, die volgens het OM makkelijk op te sporen zijn. De ezels stellen hun rekening beschikbaar in ruil voor een deel van de buit, maar zijn zelf ook strafbaar.

Het onderzoek naar deze phishingzaak werd onderdeel van een grote Europese actie tegen geldezels van de politieorganisatie Europol. Aan die actie deden naast Nederland nog dertig landen mee, waaronder ook de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk en Oekraïne. De actie is gecoördineerd door het parket Noord-Nederland.

Tussen september en november van dit jaar zijn met deze vijfde European Money Mule Action (EMMA 5) 3.833 geldezels betrapt plus 386 mensen ‘herders’ die ezels rekruteren, meldt Europol. 228 van hen werden aangehouden en er werden ruim duizend strafrechtelijke onderzoeken geopend. De oplichters uit het onderzoek maakten via de geldezels bijna 13 miljoen euro buit van bijna vijfduizend slachtoffers.