Musk: ‘meneer de pedo’ was belediging, geen constatering van een feit

Iemand „meneer de pedo” noemen, is een belediging en géén constatering van een feit. Dat heeft Tesla-topman Elon Musk dinsdag aangevoerd als verdediging in een rechtszaak waarin hij wordt beschuldigd van laster. Vorig jaar noemde Musk op Twitter een Britse duiker die in Thailand woont een pedo guy. Destijds had Musk 22 miljoen Twitter-volgers.

De zaak begon met het Thaise voetbalteam dat vorige zomer vastzat in een met water volgelopen grottenstelsel in het Zuidoost-Aziatische land. Tijdens de reddingsactie bood Musk een duikboot aan. Een van de duikers, de Brit Vernon Unsworth, die betrokken was bij de reddingsactie, noemde dit toen een „publiciteitsstunt”. Volgens Unsworth was de duikboot van Musk niet geschikt voor het smalle grottenstelsel.

Deze opmerking schoot bij de topman van Tesla in het verkeerde keelgat. Op Twitter begon hij een tirade tegen Unsworth waarin hij stelde dat hij zou bewijzen dat zijn duikboot wél geschikt was. Hij sloot af met „sorry hoor, pedo guy, je vroeg hier echt om”. Toen hem op Twitter werd gevraagd of hij echt geloofde dat de duiker pedoseksueel is, reageerde hij met de opmerking „ik durf om een gesigneerd dollarbriefje te wedden dat het waar is”.

‘Niet letterlijk bedoeld’

Unsworth reageerde woedend in diverse media en spande later een rechtszaak aan. Nu zegt Musk dat hij de woorden uitte omdat hij zich beledigd en geprovoceerd voelde. De advocaten van de miljardair leggen de schuld bij de duiker, omdat hij in een interview had gezegd dat Musk „zijn onderzeeër op een plekje moet stoppen waar het pijn doet”.

Verder verdedigde Musk zich in de rechtszaal door te stellen dat pedo guy een normaal scheldwoord is om „creepy oude mannen” te beledigen. Hij benadrukte dat Unsworth zijn opmerking over het verstoppen van de onderzeeër op een pijnlijk plekje, waarschijnlijk ook niet letterlijk bedoelde.

Unsworths advocaten stellen echter dat Musk Unsworth ten overstaan van een miljoenenpubliek in een zeer kwaad daglicht heeft gesteld „op een moment dat eigenlijk het meest trotse moment van zijn leven had moeten zijn”. De Britse duiker eist een schadevergoeding van 75.000 dollar (67.500 euro).