Minder snel hulp op vasteland Australië voor zieke asielzoeker

Een wet waarmee zieke asielzoekers makkelijker medische hulp konden krijgen op het Australische vasteland wordt ingetrokken. Een nipte meerderheid van de Senaat stemde woensdag in met het schrappen van de wet, melden internationale persbureaus. Voortaan bepaalt de overheid weer welke asielzoekers die vastzitten op eilanden in de Stille Oceaan in aanmerking komen om behandeld te worden in Australië.

Vanaf dit voorjaar mochten artsen besluiten over de behandeling van zieke asielzoekers op het vasteland. Door de zogeheten medevac bill werd in februari de bevoegdheid van de minister van Binnenlandse Zaken daartoe ingetrokken. De onafhankelijke senator Jacqui Lambie verwoordde woensdag de kritiek op deze regeling. „Je kan advies inwinnen van artsen, maar zij zijn niet gekozen. Zij zijn geen verantwoording schuldig aan het volk”. Lambie bracht de beslissende stem uit in de Senaat.

Onder het strenge Australische immigratiebeleid worden asielzoekers die proberen per boot Australië te bereiken naar afgelegen detentiecentra in de Stille Oceaan gebracht. Premier Scott Morrison zei bij invoering van de wet dat deze aantoonde dat de oppositie niet begrijpt „hoe ze de grenzen van Australië moet beschermen”. Hij kondigde toen al aan de wet terug te willen draaien als zijn regering werd herkozen.

Kritiek

Internationaal is er jaren kritiek op het anti-immigratiebeleid van Australië vanwege de slechte omstandigheden in de detentiecentra op Naura en Nieuw-Guinea. VN-vluchtelingenorganisatie UNHCR riep in oktober vorig jaar op om de centra te sluiten. Volgens de Verenigde Naties is het beleid, dat werd ingevoerd om Aziatische mensensmokkelaars te ontmoedigen, er niet in geslaagd vluchtelingen te beschermen.

Ook hulporganisatie Artsen zonder Grenzen uitte vorig jaar kritiek op de ontoereikende medische faciliteiten op de eilanden. Er zitten circa vijfhonderd asielzoekers vast in de detentiecentra. Volgens hulporganisaties kampen veel van hen met psychische problemen.