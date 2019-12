Lucia Rijker opgenomen in International Boxing Hall of Fame

De Nederlandse ex-bokser Lucia Rijker wordt opgenomen in de International Boxing Hall of Fame (IBHOF). Dat heeft de organisatie woensdag bekendgemaakt. Ook de Amerikaanse Christy Martin en de Britse Barbara Buttrick krijgen een plaatsje in de zogenoemde class of 2020. Het is het eerste jaar dat vrouwen worden opgenomen in de erelijst.

Lucia ‘The Dutch Destroyer’ Rijker was jarenlang ongeslagen in kickboksen en gewoon boksen. Ze won alle professionele wedstrijden waaraan ze meedeed. Uiteindelijk vocht ze 54 wedstrijden, waarvan ze er 39 won met een knock-out. Haar laatste gevecht vond plaats in 2004. Hierna speelde ze in een aantal films en documentaires en momenteel werkt ze als trainer, coach en spreker.

Lees ook dit zomeravondgesprek met Lucia Rijker en politievrouw Ellie Lust: ‘Je komt streng over, maar ik vind je lief’

Van de mannen worden Bernard Hopkins en Shane Mosley (beiden uit de VS) en de Mexicaan Juan Manuel Márquez opgenomen in de hall of fame. Alle drie hebben meerdere wereldtitels op hun naam staan, Hopkins geldt als een van de succesvolste boksers van de afgelopen decennia. Ook enkele journalisten en promotors van de bokssport worden opgenomen in de erelijst.

De uitverkorenen zullen in het weekend van 11 tot 14 juni officieel geëerd worden tijdens een speciale ceremonie in het gebouw van de IBHOF in Canastota, New York. Tijdens deze plechtigheid zullen foto’s van de genomineerden een plekje in de eregalerij krijgen. Ook wordt een gipsafdruk van hun vuisten gemaakt.

Lees ook deze reportage uit 2011 over de International Boxing Hall of Fame: Daar is ie, in een shirt van 15 dollar