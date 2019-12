Kunstenaarscollectief ontvangt Britse kunstprijs als politiek statement

De vier Britse kunstenaars die voor de prestigieuze Turner Prize waren genomineerd, kregen dinsdagavond gezamenlijk de prijs toegekend. Dat gebeurde nadat zij de jury daarom per brief hadden verzocht.

Lawrence Abu Hamdan, Helen Cammock, Oscar Murillo en Tai Shani schreven de jury dat een „collectief statement” hard nodig is op een moment dat er „al zoveel is dat mensen en gemeenschappen verdeelt en isoleert”. De jury onder voorzitterschap van Tate Britain-directeur Alex Farquharson stemde van harte met deze solidariteitsverklaring in. De kunstenaars delen het prijzengeld, omgerekend 47.000 euro.

Na de prijsuitreiking in het pretpark Dreamland in Margate legde Helen Cammock namens de vier winnaars een verklaring af. De kunstenaars hadden direct na hun nominaties een collectief gevormd. Hard nodig, zei Cammock, „in een tijdperk dat wordt gekenmerkt door opkomend fascisme”. Conservatieven creëren volgens de kunstenaars een „vijandige omgeving waarin wij en veel van onze vrienden en familie zich steeds meer onwelkom voelen in Groot-Brittannië”.

De jury liet weten vereerd te zijn dat ze „deze gedurfde verklaring van solidariteit en samenwerking in deze verdeelde tijden kon ondersteunen”. In het juryrapport staat over de kunstenaars ook: „Hun symbolische daad weerspiegelt de politieke en sociale poëtica die we bewonderen en waarderen in hun werk."

De Turner Prize wordt sinds 1984 uitgereikt. Tal van beroemdheden, van Anish Kapoor tot Damien Hirst, ontvingen de prijs.