Nescio herinnert zich een dag in oktober: „Ik zit op een bank in Artis. Er was niemand meer. ’t Was er zoo stil en de bladeren van de boomen ritselden. In de verte kraakte ’t grint, ergens werd een emmer neergezet op een houten vloer, ik hoorde ’t, maar zag ’t niet.”

Dit fragment heeft een plek op een houten gebouwtje in Artis. Het gebouwtje zijn ze aan ’t slopen, de gevel staat nog. Da’s goed, denk ik, en loop verder.

Vlak daarna hoor ik ’t hout kraken. Ik kijk om en zie ’t nog net.

