Kabinet maakt begroting Eurovisie Songfestival rond

De begroting van het Eurovisie Songfestival in Rotterdam wordt aangevuld met 12,4 miljoen euro aan Ster-gelden. Dat heeft verantwoordelijk minister Arie Slob (Media, ChristenUnie) woensdag aan de Tweede Kamer laten weten. Daarmee is het kostenplaatje voor het evenement rond.

Rotterdam gaat het Eurovisie Songfestival organiseren. Wat gaat dat kosten? En waarom is het zo duur?

Het muziekevenement in de Rotterdamse Ahoy bestaat uit een drietal televisieuitzendingen: twee halve finales op 12 en 14 mei en één finale op 16 mei. Dat kost de organisatie bij elkaar 26,5 miljoen euro. Daarvan komt 2,5 miljoen van de NPO en betaalt omroep Avrotros 2 miljoen euro. Nog eens 9,6 miljoen euro wordt opgehaald met kaartverkoop, sponsoropbrengsten en de bijdrage van koepelorganisatie European Broadcasting Union (EBU).

Voor het restant was aangeklopt bij het Rijk. Slob had vorige week al laten blijken daar wel toe bereid te zijn. „De meeste seinen staan op groen”, zei hij toen. „Er is voldoende ruimte in de mediareserve”. Dat zijn reclame-inkomsten die naar een gemeenschappelijk potje vloeien waar alle omroepen in Nederland aanspraak op kunnen maken.

Slob was in zijn begroting uitgegaan van een bedrag van 150 miljoen euro. Vorige maand is gebleken dat er in de praktijk veel meer is verdiend. Aan het einde van dit jaar zit volgens de minister waarschijnlijk een bedrag van ten minste 173 miljoen euro in de reserves. Een rondgang langs de omroepen heeft volgens Slob geleerd dat die er geen bezwaar tegen hebben om de reserve in te zetten voor de organisatie van het Songfestival.