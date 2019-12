Initiatiefnemer Ongehoord Nederland verlaat de omroep

Scenarist en acteur Haye van der Heyden vertrekt bij omroep Ongehoord Nederland (ON). Dat schrijft hij woensdag op zijn persoonlijke Facebookpagina en herhaalt hij tegenover NRC. De negatieve reacties op een interview dat hij zondag in het Radio 1-programma De Perstribune gaf, vormen de aanleiding voor zijn vertrek.

In dat interview zei Van der Heyden dat wat hem betreft de nieuwe omroep geen grenzen stelt aan de vrijheid van meningsuiting - ook niet voor mensen die pedoseksualiteit verdedigen of de Holocaust ontkennen. Dat laatste is strafbaar in Nederland. „Ik vind in wezen dat alle ongehoorden iets mogen zeggen”, zei Van der Heyden. Zijn stelling was vorige week al voer voor discussie binnen de omroep, voegde hij eraan toe. De vergadering waarin dinsdag is besloten dat Van der Heyden terugtreedt, was volgens Van der Heyden pittig, maar deze is wel positief geëindigd.

De organisatie achter Ongehoord Nederland bestaat uit geestverwanten die elkaar vinden in controversiële opinies en afkeer van traditionele media.

Chef humor

Woensdag laat de scenarist weten het interview nog eens te hebben teruggeluisterd en niets kwalijks te hebben gehoord. „Ik geef al veertig jaar interviews maar word nu totaal verkeerd begrepen. Dat komt omdat ik bij zo’n organisatie zit, denk ik dan.” Hij benadrukt dat zijn rol binnen het initiatief niet formeel was. „Ik was één van gezichten van Ongehoord Nederland en door Arnold Karskens gedoopt tot chef humor. Als zodanig ook aanspreekbaar. Dat is nu gelukkig voorbij.”

Van der Heyden stelt te vertrekken uit eigen beweging en in goed overleg met mede-initiatiefnemers Arnold Karskens en Ybeltje Berckmoes. Van der Heyden zal op freelancebasis programma’s maken voor ON, mocht de omroep op termijn toetreden tot het bestel. Arnold Karskens zegt tegen het AD dat Van der Heyden „een belangrijke poot” blijft voor het initiatief, ondanks diens uitspraken. „We trekken grenzen rond bepaalde standpunten. We zijn een nette omroep en geven ongehoorden een stem.”

Nederlanders die niet gehoord worden

ON is vorige week gelanceerd door onder anderen Van der Heyden, de journalisten Arnold Karskens en Joost Niemöller, oud-Kamerlid Ybeltje Berckmoes en Pepijn van Houwelingen van het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP). Met steun van de PVV en Forum voor Democratie willen ze de stem vertolken „van de Nederlanders die nu niet gehoord worden”.

Om formeel in aanmerking te komen voor de status van aspirant-omroep, moet ON aan het eind van dit kalenderjaar minstens 50.000 leden hebben geworven. De teller stond woensdagochtend op een kleine 45.000 inschrijvers. Zodra voldoende leden worden aangetrokken, is het aan de Raad voor Cultuur en het Commissariaat voor de Media om te besluiten of ON van toegevoegde waarde is voor het Nederlandse omroepbestel.