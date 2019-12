‘Ik wilde graag schoenen repareren’

Elsa Verreijen (33) heeft een schoenmakerij in het centrum van Den Bosch. Er werken alleen jonge vrouwen, en dat levert weleens grappige momenten op. „Mensen komen binnen en verwachten een oud, grijs mannetje met een bril achter de toonbank.” „Oh!”, is het dan.

Verreijen studeerde aan de Dutch Shoe Academy, leerde er ontwerpen, fabriceren en herstellen. „Velen van ons gingen daarna ontwerpen, maar ik wilde graag repareren.” Wat daar zo mooi aan is, vertelt ze, is dat mensen vaak niet weten hoeveel er nog mogelijk is. „Zijn deze schoenen nog te redden?”, is áltijd hun eerste vraag. Als het lukt, kan Verreijen een paar niet van nieuw te onderscheiden schoenen teruggeven, „dat net zo lekker loopt als een gedragen paar”.