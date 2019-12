Huis van Afgevaardigden neemt Oeigoerenwet aan

Het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden heeft dinsdag met slechts één stem tegen een wetsvoorstel aangenomen dat sancties tegen China voor de behandeling van de Oeigoerse minderheid in China mogelijk maakt.

Volgens het voorstel moeten hoge Chinese ambtenaren die betrokken zijn bij de onderdrukking van de Oeigoeren bestraft worden door ze te verbieden nog langer naar de VS te reizen en door eventuele bezittingen in de VS te confisqueren. Ook moet de levering aan China van Amerikaanse technologie die kan worden ingezet bij de repressie van Oeigoeren strafbaar worden.

China heeft meteen woedend gereageerd op de aanname van het voorstel. De woordvoerster van het Chinese ministerie van Buitenlandse Zaken verklaarde dat het wetsvoorstel: ,,op willekeurige wijze de Chinese pogingen om extremisme uit te roeien en om terrorisme te bestrijden zwart maakt. Het valt het beleid van de Chinese regering in Xinjiang op een kwaadaardige wijze aan.”

De Oeigoerenwet

De Oeigoerenwet 2019, zoals het wetsvoorstel heet, veroordeelt Beijing voor ,,grove schendingen van de mensenrechten” bij de onderdrukking van Oeigoeren in Xinjiang, in het noordwesten van China. Volgens buitenlandse onderzoekers zitten er minstens een miljoen Oeigoeren onder slechte omstandigheden tegen hun wil vast in heropvoedingskampen.

In september nam de Amerikaanse Senaat ook al een wetsvoorstel aan omtrent de Oeigoeren, maar dit nieuwe wetsvoorstel bevat meer concrete maatregelen. Zo roept het voorstel specifiek op tot sancties tegen Chen Quanguo, de hoogste leider in Xinjiang. Hij is als secretaris van de Communistische Partij van China verantwoordelijk is voor het beleid in Xinjiang. Chen was eerder verantwoordelijk voor Tibet, waar hij de surveillancesystemen die nu worden gebruikt in Xinjiang uittestte op de Tibetanen.

Voordat de wet in stemming werd gebracht, zei Nancy Pelosi, voorzitter van het Huis van Afgevaardigden, over de situatie in Xinjiang: ,,Momenteel worden de menselijke waardigheid en de mensenrechten van de Oeigoerse gemeenschap bedreigd door de barbaarse acties van Beijing, die het collectieve geweten van de wereld schokken.”

De aanname van het wetsvoorstel komt kort nadat China ook al een nieuwe Amerikaanse wet voor de kiezen kreeg die onder meer hoge Chinese ambtenaren strafbaar kan stellen voor hun betrokkenheid bij de onderdrukking van protesten in Hongkong.

Beide maatregelen komen op het moment dat China en de Verenigde Staten juist proberen om een eerste handelsakkoord te bereiken dat de economische en politieke spanningen tussen beide landen moet verminderen.