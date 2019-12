Hervorming van eurozone blijkt toch geen hamerstuk

Vooruitgang in Europa ziet er vaker uit als een processie van Echternach. En als het gaat om hervorming van de Economische en Monetaire Unie, dan is de beeldspraak van ‘twee stappen vooruit, één achteruit’ zeker passend. Woensdagavond besloot de eurogroep opnieuw een hervorming van de eurozone vlak voor de finishlijn uit te stellen: de aanpassing van het verdrag voor het Europees Stabiliteitsmechanisme. Dat fonds schiet eurolanden die in de financiële problemen komen te hulp.

In aanloop naar de vergadering woensdag leek de hervorming, waarmee het ESM meer armslag krijgt bij een toekomstige crisis, nog een hamerstuk. In juni kwamen eurolanden de belangrijkste punten al overeen. Het zou een klein succesje zijn, in de verder uiterst traag verlopende onderhandelingen over verdieping van de eurozone.

Maar onverwacht leidde de aanpassing in Italië de afgelopen weken tot grote politieke onrust. De kritiek concentreert zich op het herstructureren van schulden van eurolanden, dat onder het nieuwe verdrag makkelijker wordt. Oppositieleider Matteo Salvini van de rechts-populistische Lega betoogde dat de wijziging „het einde van onze nationale soevereiniteit” zou betekenen en ook binnen de regerende Vijfsterrenbeweging groeide de kritiek. Volgende week woensdag stemt het Italiaanse parlement erover en vóór dat moment, zo bleek deze woensdag, kan Italië sowieso geen handtekening zetten. Verwacht wordt dat het nu pas volgend jaar tot een akkoord komt.

Uiterst traag

Ook op een ander slepend dossier gaan de stapjes uiterst traag en blijkt de vooruitgang soms weer kleiner dan gedacht: het depositogarantiestelsel. De discussie over dat systeem, waarin banken in de eurozone voor elkaars spaargelden garant staan, zit al jaren vast. Even leek er onlangs beweging te komen, toen Olaf Scholz, de Duitse minister van Financiën, in november aangaf open te staan voor onderhandelingen.

Inmiddels is de positie van Scholz echter ernstig verzwakt: afgelopen weekend verloor hij onverwachts de verkiezing om het partijleiderschap van de sociaal-democratische SPD. En daarmee lijkt ook de energie uit de discussie over het depositogarantiestelsel weer te zijn verdwenen. Over wezenlijke vervolgstappen werden de ministers het woensdag wederom niet eens.

Een jaar geleden zag het er nog een stuk positiever uit: de eurogroep bereikte toen op hoofdlijnen een akkoord over een aantal hervormingen in de eurozone. Maar bij het uitwerken van de details doemen er steeds weer voorbehouden op. Eerder dit jaar werd de destijds overeengekomen eurozonebegroting al flink ingekrompen, nu blijkt er ook voor de ESM-hervorming extra tijd nodig. Rampzalig is dat allerminst, hoor je in Brussel: de aanpassingen in het verdrag hebben geen haast. En ook over de traagheid in het depositogarantiestelsel heerst er vooral gelatenheid. Gaat het om het hervormen van de eurozone, dan is er in Europa de afgelopen jaren al veel geduld geoefend.