‘Gökmen T. krijgt zo nodig gedwongen een advocaat toegewezen’

Gökmen T., verdachte van de aanval op een tram in Utrecht in maart van dit jaar, krijgt een advocaat toegewezen als hij blijft weigeren om zelf een raadsman in de arm te nemen. De rechtbank heeft André Seebregts gevraagd die taak op zich te nemen, bevestigt de advocaat woensdag na berichtgeving van het AD. De rechtbank kan besluiten om een procesbewaker aan te stellen als een verdachte onvoldoende in staat wordt geacht om een goed oordeel te kunnen vellen over diens eigen verdediging.

Volgens het AD heeft het Pieter Baan Centrum na onderzoek vastgesteld dat T. verminderd toerekeningsvatbaar is. Hij zou zwakbegaafd zijn en een narcistische persoonlijkheid hebben. Toch zou hij volgens de onderzoekers wel in staat zijn om zijn rechtszaak zelf te volgen, zo schrijft de krant. De rechtbank wilde woensdag niet reageren op het nieuws uit het AD en zegt er pas nader op in te willen gaan tijdens de regiezitting, volgende week donderdag. Hetzelfde geldt voor het Openbaar Ministerie.

Justitie zei eerder sterke aanwijzingen te hebben dat T. zich onder meer schuldig heeft gemaakt aan moord of doodslag met een terroristisch oogmerk. Hij zou verantwoordelijk zijn voor de aanval op een tram op het Utrechtse 24 Oktoberplein op 18 maart waarbij vier mensen omkwamen. T. heeft zich vooralsnog verzet tegen zijn vervolging. Hij zei de democratische rechtsstaat niet te erkennen, en weigerde bij zijn twee eerdere pro-formazittingen aanwezig te zijn. Hij is daar door de rechtbank één keer toch toe gedwongen.