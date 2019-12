Geen cel meer voor man die 14-jarige zusje doodschoot

Een 20-jarige Almeerder die twee jaar geleden per ongeluk zijn zusje doodschoot, is woensdag schuldig bevonden aan dood door schuld en vuurwapenbezit, maar hij hoeft niet terug naar de gevangenis. Dat heeft de rechtbank Midden-Nederland woensdag gevonnist. De man is veroordeeld tot 270 dagen cel maar heeft deze tijd al uitgezeten in voorarrest. Daarnaast kreeg de man twee jaar voorwaardelijke celstraf.

De rechtbank stelt vast dat de man niet expres zijn 14-jarige zusje doodschoot. Wel is hij volgens de rechtbank roekeloos geweest. Toen de broer en zus op een slaapkamer televisie zaten te kijken, heeft hij het wapen gepakt, er een kwartier meer zitten spelen, toen op zijn zusje gericht en de trekker overgehaald. Het meisje werd in haar romp geraakt en overleed drie dagen later aan haar verwondingen. De man werd op de dag van het incident opgepakt.

De man had het wapen met munitie gevonden en al maandenlang in zijn bezit. Hij heeft verklaard dat hij niet wist dat het was doorgeladen toen hij de trekker overhaalde. De rechtbank achtte dit „niet onaannemelijk”. De man verklaarde verder dat zijn zusje „zijn beste vriendin” was. Uit het onderzoek naar de zaak is ook niet gebleken dat de twee ruzie hadden.

Langere straf geen meerwaarde

Dat de straf relatief laag is uitgevallen, komt doordat de rechtbank er rekening mee heeft gehouden dat de man „zijn leven lang zal moeten leven met de wetenschap dat hij zijn zusje het leven heeft ontnomen” en zijn zusje de rest van zijn leven zal missen. Een langere celstraf heeft volgens de rechter in dit geval daarom „geen meerwaarde”.

Wel is de man schuldig bevonden aan de dood van zijn zusje, omdat hij niet controleerde of het wapen was doorgeladen, terwijl volgens de rechtbank uit zijn WhatsApp-gesprekken is gebleken dat de man wist hoe het wapen werkt. Volgens de rechtbank heeft de Almeerder voor het incident er „stoer mee lopen doen” door foto’s van zichzelf met het wapen aan vrienden te sturen, maar zich niet gerealiseerd hoe „desastreus” de gevolgen van vuurwapenbezit kunnen zijn.