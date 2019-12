Duitse OM: Russische of Tsjetsjeense overheid zit achter moord Georgiër

De Russische of Tsjetsjeense overheid zit waarschijnlijk achter de liquidatie van een Georgiër in Berlijn, afgelopen augustus. Die conclusie trekt de Duitse openbaar aanklager uit het bewijsmateriaal, zo werd woensdag bekend. Dat melden persbureaus AP en Reuters.

Duitsland heeft hierop woensdag twee Russische ambassademedewerkers het land uitgezet. De reden hiervoor is dat Russische autoriteiten niet voldoende meewerkten in het onderzoek naar de zaak, ondanks herhaaldelijke verzoeken daartoe, stelt het Duitse ministerie van Buitenlandse Zaken. Rusland noemt de uitzetting van het ambassadepersoneel „onvriendelijk en ongegrond” en kondigt tegenacties aan, melden de persbureaus.

Het vermoeden was al sterk dat er een buitenlandse overheid achter de moord zat toen Duitse media dinsdag schreven dat het onderzoek van de lokale Berlijnse aanklager zou worden overgedragen naar de landelijke aanklager. In september onthulde onderzoeksplatform Bellingcat ook al dat Moskou waarschijnlijk betrokken was bij de liquidatie, na een onderzoek naar de moordenaar.

De Georgiër, Zelimchan Changosjvili, werd op 23 augustus in een parkje in Berlijn twee keer in zijn hoofd geschoten toen hij onderweg was naar een moskee. Changosjvili vocht in Tsjetsjenië met separatisten tegen Rusland. Hij Het Kremlin ontkent alle betrokkenheid. De huidige regering van de autonome Russische republiek Tsjetsjenië is een bondgenoot van Moskou.

Dit bericht wordt aangevuld.

