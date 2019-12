Dode bewoner aangetroffen in azc Weert na melding vechtpartij

In het asielzoekerscentrum in Weert is woensdag een dode man aangetroffen. Hoe hij om het leven is gekomen, wordt nog onderzocht, maar de politie gaat uit van een misdrijf. De man was een bewoner van het azc, bevestigt het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA).

De hulpdiensten kregen woensdag om 08.45 uur een melding dat er mogelijk gevochten werd op de opvanglocatie, meldt de politie. Op het azc werd vervolgens het lichaam gevonden. De identiteit van de bewoner wordt nog onderzocht en ook de toedracht van zijn dood is nog onduidelijk. „Er worden meerdere scenario’s mogelijk geacht”, aldus de politie.

De politie kon niet zeggen of er daadwerkelijk een vechtpartij was geweest op het terrein. Woensdagochtend waren er nog geen aanhoudingen verricht en was het technisch onderzoek nog bezig.

De voormalige Koninklijke Militaire School in Weert is sinds 2015 een asielzoekerscentrum en proceslocatie. Er kunnen maximaal duizend mensen opgevangen worden. Vorig jaar waren er volgens het COA 58 incidenten met fysiek geweld op die plek. Burgemeester Jos Heijmans (D66) bepleitte vanwege het grote aantal incidenten een strengere aanpak van asielzoekers die zich misdragen.