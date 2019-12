Boetes, taakstraffen en gebiedsverboden vanwege onrust Duindorp

Een onbekend aantal relschoppers in Duindorp heeft een boete of taakstraf gekregen, meldt het Openbaar Ministerie woensdag. Een woordvoerder wil niet toelichten hoe hoog de boetes zijn en om hoeveel uur taakstraf het gaat. Twee andere personen (beiden meerderjarig) die worden verdacht van openlijke geweldpleging, moeten zich later verklaren voor de rechter. Tot die tijd hebben zij een gebiedsverbod waardoor ze ‘s avonds niet op het Tesselseplein mogen komen. Ook mag het duo tijdens de jaarwisseling de straat niet op in Duindorp.

Sinds de onrust in de Haagse wijk Duindorp zaterdag uitbrak, heeft de politie volgens het OM 34 mensen opgepakt. 23 van hen zijn minderjarig, de jongste is 11 jaar oud. De relschoppers, van wie de meesten uit Duindorp komen, worden verdacht van zaken als openlijke geweldpleging, brandstichting, belediging en overtreding van de vuurwerkregels. Vijf van de arrestanten zitten nog vast.

Het Openbaar Ministerie zegt „niet specifiek” te kunnen zijn over de opgelegde straffen, omdat de „zaak nog in ontwikkeling is”. Dinsdag maakte de gemeente Den Haag bekend dat de jaarlijkse vreugdevuren tijdens de jaarwisseling in Duindorp en Scheveningen definitief niet doorgaan, waardoor men vreest dat het de komende tijd onrustig zal blijven in de Haagse wijken. Dinsdagavond was de politie al massaal in Duindorp aanwezig om ongeregeldheden te voorkomen, toen zijn vijf mensen aangehouden.

Dubbele strafeis

Justitie heeft woensdag gezegd dat relschoppers een „dubbele strafeis” kunnen verwachten als ze hulpverleners, journalisten en politiemedewerkers bedreigen of mishandelen. De schade die ze aanrichten, zal „zoveel mogelijk” op hen of hun ouders worden verhaald. Verder wil het OM onder andere gebiedsverboden inzetten om onrust tijdens oud en nieuw te voorkomen.

De onrust in Duindorp is een reactie op het nieuws dat het jaarlijkse vreugdevuur tijdens de jaarwisseling in deze wijk niet doorgaat. Dat kondigde de organisator afgelopen vrijdag aan omdat het „onmogelijk” zou zijn aan de eisen van de gemeente te voldoen. Waar de vuren de afgelopen jaren werden gedoogd, moeten de organisatoren sinds het vuur op Scheveningen vorig jaar uit de hand liep, een vergunning aanvragen.

Dinsdag maakte de gemeente Den Haag bekend dat het vuur op Scheveningen ook niet doorgaat. Toen bleek dat de organisator van het Duindorpse vuur ook na vrijdag gewoon was doorgegaan met de vergunningsaanvraag, maar de plannen van beide organisatoren voldeden niet aan de eisen.