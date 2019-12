Aboutaleb wil aanblijven als burgemeester van Rotterdam

Burgemeester Ahmed Aboutaleb wil een derde termijn als burgemeester van Rotterdam. Dat heeft hij woensdag bekendgemaakt. Aboutaleb (PvdA) werd in 2009 burgemeester van de stad. Begin 2021 loopt zijn tweede termijn af. Een ambtstermijn duurt zes jaar.

Aboutaleb heeft zijn besluit woensdag kenbaar gemaakt aan de commissaris van de Koning, de fractievoorzitters van politieke partijen in de stad en het Rotterdamse college. Of hij voor nog een termijn mag blijven, wordt bepaald door de gemeenteraad en een speciale vertrouwenscommissie, die door de raad moet worden samengesteld.

Lees ook: Van waterput tot burgemeesterschap met integratie als rode draad

„Ik wil graag nog een tijdje beschikbaar zijn voor de stad Rotterdam”, zei de 58-jarige Aboutaleb volgens persbureau ANP. Volgens hem is Rotterdam gebaat bij „continuïteit” die hij als burgemeester kan leveren, zo stelde hij. Ook zei hij nog „veel ideeën en veel kracht” te hebben om door te gaan. In een eventuele derde termijn wil hij graag investeren in openbaar vervoer, woningbouw en duurzaamheid. Ook moet er een nieuw stadion voor Feyenoord komen.

Drie partijen (Denk, Leefbaar Rotterdam en 50Plus) wilden eerder dit jaar een referendum organiseren over verlenging van Aboutalebs amtstermijn, maar dit kon wettelijk gezien niet.