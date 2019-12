Dijkhoff ontving onterecht reiskostenvergoeding en ziet nu af van verder wachtgeld

VVD-fractievoorzitter Klaas Dijkhoff ziet af van nog te ontvangen wachtgeld. Dat maakt hij dinsdagmiddag bekend in een verklaring op Facebook. Aanleiding is een nieuwe publicatie in tijdschrift HP/De Tijd waaruit blijkt dat Dijkhoff jaarlijks onterecht 4.900 euro reisgeld ontvangt.

Volgens de fractievoorzitter gaat het om een „stomme fout” van hemzelf en heeft hij het ontvangen reisgeld inmiddels teruggestort. Toen Dijkhoff Kamerlid werd heeft hij verzocht geen reiskostenvergoeding te willen ontvangen, schrijft hij in de verklaring, maar heeft hij „na het verzoeken tot stopzetten niet op m’n loonstrook gekeken of alles ook was doorgevoerd. Dat was stom. Ik heb daarom niet doorgehad dat ik een van de twee vergoedingen nog wel ontving, hoewel het mijn bedoeling was dit geld niet te ontvangen. Ik neem daar de volledige verantwoordelijkheid voor.”

Hij staat nog steeds achter de 37.000 euro wachtgeld die hij jaarlijks ontvangt en waar de laatste weken veel om te doen was. Maar door het nieuws over de reiskosten wordt het vraagstuk over het wachtgeld van een extra „dimensie” voorzien. Dijkhoff: „Ik vind nog steeds hetzelfde en ga dus ook geen andere, wellicht meer wenselijke mening verkondigen. Ik vind tegelijkertijd dat in deze discussie onze fractie op inhoud het debat moet kunnen voeren zonder iedere keer aangesproken te worden op mijn persoonlijk keuze.”

Niets verkeerd gedaan

Na publicaties van de Volkskrant ontstond de afgelopen maand ophef over het geld dat Dijkhoff nog ontving omdat hij in het vorige kabinet minister en staatssecretaris is geweest. Het ging om jaarlijks 37.000 euro.

Dijkhoff schrijft dinsdag op Facebook dat hij nog steeds vindt dat er niets verkeerd is aan het wachtgeld dat hij heeft ontvangen. „De toelage die ik ontvang is onderdeel van de Pensioenwet Ambtsdragers. Je kunt daar zelf vanaf zien, dat klopt. Je ziet daarmee ook af van een deel van het pensioen, het nabestaandenpensioen en je rechten bij invaliditeit. Het heeft dus ook invloed op wat je achterlaat aan je gezin als er onverhoopt iets vreselijks gebeurt.”