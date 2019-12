VS willen heffingen tegen Frankrijk om techtaks

De regering van de Amerikaanse president Donald Trump is van plan importheffingen in te stellen tegen 2,2 miljard euro aan Franse goederen als kaas, wijn en cosmetica, als vergelding tegen de speciale belasting op digitale diensten die Frankrijk in juli heeft ingevoerd. Dat meldt AP.

Volgens de Amerikaanse handelsvertegenwoordiger Robert Lighthizer treft de Franse ‘techtaks’ Amerikaanse bedrijven als Google, Facebook en Amazon op een oneerlijke manier. Dat heeft zijn kantoor maandag laten weten na een onderzoek van vijf maanden.

De voorgestelde heffingen van maximaal 100 procent op Franse producten als Roquefort, handtassen en lipstick zijn de komende maand inzet van een inspraakprocedure. Op 7 januari houdt het kantoor van Lighthizer er een hoorzitting over.

De Franse techtaks is bedoeld om techbedrijven te beletten belastingen te ontwijken door hun hoofdkwartier te vestigen in EU-landen met een laag belastingtarief. Bedrijven die jaarlijks meer dan 750 miljoen euro omzetten, waarvan minstens 25 miljoen euro in Frankrijk, moeten volgens de Franse wet een belasting van drie procent over hun Franse omzet betalen.

‘Duidelijk signaal’

Het Amerikaanse voornemen om importheffingen in te stellen geeft volgens Lighthizer „een duidelijk signaal dat de Verenigde Staten actie zullen ondernemen tegen digitale belastingregimes die discrimineren tegen Amerikaanse bedrijven of hen bovenmatig raken.” Hij waarschuwde dat de VS ook digitale belastingen wil bekijken in Oostenrijk, Italië en Turkije.

Het plan van Lighthizer wordt gesteund door de Amerikaanse brancheorganisatie ITI en door leden van beide partijen in de Amerikaanse Senaat. Volgens de twee belangrijkste senatoren van de financiële commissie van de Senaat, de Republikein Charles Grassley en de Democraat Ron Wyden, is de Franse digitaks „onredelijk, protectionistisch en discriminerend”.

De VS hebben ook kritiek op de Franse belasting omdat omzet wordt belast in plaats van winst, en omdat de maatregel met terugwerkende kracht is ingesteld.