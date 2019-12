Vervolgdeel ‘Jumanji’ wordt maar niet grappig

Twee jaar geleden was Jumanji: Welcome to the Jungle een verrassingshit. Deze remake van een weinig memorabele film uit 1995 met Robin Williams bleek een amusante actiekomedie. Hij bracht wereldwijd bijna een miljard dollar op, dus was een vervolg onvermijdelijk.

Dat vervolg, Jumanji: The Next Level, is duidelijk gemaakt voor het geld en zeker niet uit artistieke noodzaak. Dit keer komen de hoofdpersonages via de oude computergame Jumanji terecht in de woestijn, waar ze achter een schurk aan moeten die een soort klimaatramp op zijn geweten heeft die gelukkig omkeerbaar is. En dit keer kiezen ze niet zelf hun avatars, maar worden ze willekeurige personages. Veel maakt het niet uit: vrouwen komen opnieuw in een mannenlichaam terecht of jongeren in een oudere.

Leuk wordt het maar niet, of je moet Jack Black met een verwijfd stemmetje grappig vinden. Dat is de film absoluut niet, laat staan eng of verrassend.

Zeer discutabel is de rol van Kevin Hart, wiens avatar gebaseerd is op gastrolspeler Danny Glover, een zwarte acteur met een lijzige dictie. Die dictie transformeert Hart tot een kwalijk cliché: dat van de slome, wat dommige zwarte.

Actiekomedie Jumanji: The Next Level Regie: Jake Kasdan. Met: Dwayne Johnson, Jack Black, Kevin Hart, Karen Gillan. In: 129 bioscopen ●●●●●

