Stop met rijstwafels en cup-a-soup op kantoor

En ik maar denken dat mensen op kantoor zich het meest ergeren aan hun baas, aan het geklets van collega’s of aan kapotte printers – maar dat blijkt niet zo te zijn.

Er is namelijk een ándere ergernis die alle andere overtreft en zelfs tot „moordneigingen” kan leiden, zoals een twitteraar me afgelopen week schreef en dat is „de stank op kantoor”.

Daar kwam ik vorige week achter toen een lezer me schreef dat er bedrijven zijn die geuren gebruiken om de stemming op de werkvloer te beïnvloeden. Vreselijk, zo vond een aantal twitteraars: „Want het stinkt al zo op kantoor!”

Toen ik daar op Twitter voorzichtig op doorvroeg, ging er een ware beerput open van afschuwelijke geuren waar jullie dagelijks aan blijken te worden blootgesteld – ik heb nog nooit zoveel reacties gehad. En dus besloot ik om maar eens wat richtlijnen op te stellen omdat ik bang ben dat het anders niet vanzelf goed komt.

Laat ik beginnen met wat jullie het meest vinden stinken. Dat zijn rijstwafels, pindakaas, rijstwafels met pindakaas, cup-a-soup (door een twitteraar „vleesthee” genoemd), gekookte eieren, „alles met kaas”, Red Bull en „vieze stinkende fruitthee”.

De haat tegen deze zaken is zo intens, dat het me verstandig lijkt om ze te gaan verbieden binnen een straal van tien kilometer van kantoor. Als je ze toch wil eten of drinken, ga je maar naar huis of naar een andere stad.

We gaan ook stoppen met eten op de werkplek. Mensen blijken namelijk zúlke rare dingen achter hun scherm te eten, dat het overzichtelijker is om er dan maar helemaal mee te stoppen.

Bakken vol thuis gemaakte salades met knoflook, rauwe uien, kikkererwten en yoghurt bijvoorbeeld – collega’s vallen flauw zodra de deksels van de plastic dozen gaan. Maar ook rookworst, döner, makreel, broodjes tonijn, rauwe haring (serieus!) – wegwezen.

We gaan sowieso stoppen met het opwarmen van eten in de buurt van bureaus. Saucijzenbroodjes, tosti’s, quiches of nasi: hartstikke lekker allemaal, maar ga daarmee even naar de kantine, naar buiten, of beter nog: naar een waterdichte, betegelde ruimte die je na gebruik kan schoonspuiten.

Dan het roken op kantoor, stank-ergernis nummer twee, zo bleek uit de reacties. Lieve rokers, we houden van jullie, maar we gaan wel afspreken dat als je gerookt hebt, je óf naar huis gaat, óf de rest van de dag je mond houdt in verband met de mondwalm.

Ook heel erg en op nummer drie van de stink-top-3: parfums, stinkdeo’s, handcrèmes en aftershaves – die gaan we vervangen voor reukloze varianten.

Vooral de „mannen die denken dat de Axe-reclame echt is”, collega’s die zich voortdurend insmeren met „kokoshandcrème” en vrouwen die in dikke wolken parfum rondlopen, of erger nog: hun parfum achter hun werkplek opspuiten – de hel. En denk nu niet: ‘die van mij ruikt heel lekker’, nee, ook die van jou stinkt. Stop liever eens wat vaker een mintje in je mond en ga eens wat vaker douchen.

Dat is trouwens stankergernis nummer vier: collega’s die niet douchen. Veel mensen blijken namelijk niet te weten dat als je op kantoor werkt, het heel normaal is om te douchen vóórdat je naar je werk gaat, niet als je thuis komt.

Verder is het idee dat je ’s ochtends je tanden poetst (!) én dat je SCHONE kleren aantrekt. En dan niet denken dat „de was in de wasmand vanzelf schoon wordt”, zoals een twitteraar schreef.

Dan „de natte dingen” op kantoor. Die blijken ook voor veel stank te zorgen, zo las ik in de reacties. Natte, uithangende regenbroeken bijvoorbeeld, of zweterige fietskleding over bureaustoelen – STOP DAAR EENS MEE STELLETJE VIESPEUKEN.

De gemeenschappelijke koelkasten, tot slot: die laat ik komende week overal in het land verwijderen. We hebben het een tijdje geprobeerd, maar er blijken nog steeds overal „braadworstjes die oorspronkelijk komkommers waren” in te liggen stinken en allerlei andere „etenswaren met een vachtje”. Dus toedeledokie.

Datzelfde geldt voor de pompjes op het toilet die als je binnenkomt een pufje op je hoofd spuiten – die hel is vanaf vandaag ook over. „Ik ruik nog liever een op de huid gebakken, in zweet gemarineerde muis op een bedje van bedorven pindakaas dan wat voor luchtverfrisser dan ook”, schreef een twitteraar. En zo is het.

Er zijn ook nog mensen die zich ergeren aan de geur van koffie (!), tapijtlijm, chocomel en sinaasappels, maar dat zijn gewoon zeurneuzen. Alles is sowieso nogal relatief „als je in de zorg werkt en incontinentiemateriaal moet vervangen”, zoals iemand schreef. En die heeft natuurlijk het meest gelijk van allemaal.

Als er dan verder geen opmerkingen meer zijn, kan iedereen op kantoor vanaf morgen alweer opgelucht ademhalen.

Heel graag gedaan.

Hoe was jouw werkweek? Japke-d. Bouma wil het graag weten. Tips via @Japked op Twitter.