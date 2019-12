Samen kan heel alleen zijn

Jarenlang waren Carmen Cobos en Kees Rijninks een markant koppel in de Nederlandse documentairewereld. Samen produceerden ze onder andere de nieuwe film van John Appel Once the Dust Settles (tijdens afgelopen IDFA in première) en werkten ze met grote Nederlandse namen als Heddy Honigmann en Niek Koppen.

In de documentaire Samen is te zien waarom het stel de laatste jaren minder op de voorgrond trad. De film draait om Rijninks’ diagnose met parkinson, de manier waarop dat het dagelijks leven beïnvloedt en een reeks mini-ontmoetingen met andere echtparen waarin wordt gesproken over zaken als kwaliteit van leven en euthanasie.

De film is bewonderenswaardig dapper en openhartig, je ziet dat het tweetal zo vertrouwd is met de als cameraman optredende John Appel dat er weinig reserves of valse gêne zijn. Samen focust voornamelijk op het effect van de diagnose op de psychologische dynamiek binnen koppels. Wat verandert er als de zorgtaken verschuiven, je energie en fysieke mogelijkheden niet meer gelijk opgaan?

Bij elk leven zijn meer mensen dan alleen een partner betrokken. Er gaat iets droefs uit van de constatering dat in tijden van nood mensen op hun directe omgeving worden teruggeworpen. Op zulke momenten voelt Samen heel erg alleen.

Documentaire Samen Regie: Carmen Cobos. Met: Kees Rijninks. In: 12 bioscopen ●●●●●

