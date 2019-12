Politie doet invallen in Duindorp vanwege rellen

De politie heeft dinsdag rond het middaguur invallen gedaan in woningen in de Haagse wijk Duindorp. Hoeveel woningen er precies zijn binnengevallen, heeft de politie niet bekendgemaakt. De invallen werden gedaan in het kader van een onderzoek naar rellen die eerder deze week in de Haagse wijk plaatsvonden.

In de nacht van maandag op dinsdag werden twaalf mensen opgepakt, onder meer omdat zij stenen en vuurwerk naar de politie gooiden. Ook werd een kerk in de wijk in brand gestoken. Naast de politie kwam ook de mobiele eenheid in actie. De arrestanten waren in de leeftijd van 5 tot en met 58 jaar, zes van hen waren minderjarig.

Maandag werden ook al aanhoudingen verricht, in totaal werden die nacht dertien mensen opgepakt. Onder hen was ook een kind van negen jaar. Later op dinsdag wordt besloten of er bij de jaarwisseling een vreugdevuur in Scheveningen komt. Eerder deze week werd al bekend dat het vreugdevuur in Duindorp niet doorgaat.

Dit bericht wordt aangevuld.