Politie arresteert acht mannen om groepsverkrachtingen Den Bosch

In de regio Den Bosch zijn dinsdagochtend in totaal acht aanhoudingen verricht in verband met een reeks groepsverkrachtingen van minderjarige meisjes. Het gaat om mannen die in leeftijd variëren van 18 tot 26 jaar. Ze komen uit Den Bosch en Rosmalen en werden thuis aangehouden. Hun woningen worden doorzocht. Het onderzoek dat heeft geleid tot hun arrestatie liep al enkele maanden, laat de Politie Oost-Brabant weten.

Het politieonderzoek kwam op gang nadat drie meisjes van vijftien en zestien jaar oud afzonderlijk aan de politie hadden gemeld dat ze meerdere keren waren verkracht door verscheidene jongens of mannen tegelijk. De meisjes werden via sociale media gegroomed (het benaderen of lokken van minderjarigen via internet, vaak meisjes) en verleid om naar het terrein van een garagebedrijf in de Bossche wijk Orthen te komen. Een bron rond het onderzoek zegt dat een van de verdachten, een man van achttien, op papier eigenaar is van dat pand. In het gebouw zat eerder een growshop die grondstoffen voor hennepteelt verkocht.

Ieder meisje is op dat autobedrijf meerdere keren in weerloze toestand verkracht, zegt een politiewoordvoerder. Soms is daar “bruut” geweld bij gebruikt. De politie vermoedt dat de meisjes eerst gedrogeerd werden. De politie heeft aanwijzingen dat meer meisjes slachtoffer zijn geworden van de mannen. Mede daarom is de communicatie over het onderzoek expliciet. „Een zedenzaak van dit kaliber is echt uitzonderlijk”, aldus een politiewoordvoerder. Er wordt samengewerkt met het Centrum Seksueel Geweld (CSG), waar eventuele slachtoffers die zich nog melden direct professionele zorg kunnen krijgen.

Naaktfoto’s

In het onderzoek voorafgaand aan de aanhoudingen van dinsdag werden naaktfoto’s en ander beeldmateriaal van de slachtoffers gevonden. Omdat de meisjes minderjarig zijn, is dat materiaal per definitie strafbaar. Gedurende de politieactie van dinsdag zijn alvast meerdere auto’s en andere kostbare spullen in beslag genomen die gebruikt kunnen worden als een rechter het betalen van schadevergoedingen oplegt. Het doorzoeken van hun woningen gaat nog de hele dag duren, meldt de politie.

Er wordt rekening gehouden met de mogelijkheid dat in de loop van deze week meer verdachten in beeld komen en dat arrestaties volgen. De dinsdag aangehouden verdachten zijn in beperkingen geplaatst, wat betekent dat ze uitsluitend contact mogen hebben met een advocaat.