Picnic hoeft zich niet te houden aan supermarkt-cao

De onlinesupermarkt Picnic hoeft zijn personeel niet op dezelfde manier te behandelen en betalen als ‘gewone’ supermarkten. Dat heeft de rechtbank Amsterdam dinsdag bepaald. De webwinkel hoeft zich niet te houden aan de collectieve arbeidsovereenkomst (cao) die wettelijk geldt voor alle supermarkten.

De FNV had de rechtszaak aangespannen omdat deze vakbond vindt dat sprake is van oneerlijke concurrentie. Picnic concurreert immers rechtstreeks met supermarkten als Albert Heijn en Jumbo, die ook een webwinkel hebben en zich wél aan de cao moeten houden. Daardoor hebben werknemers in die winkels recht op een loontoeslag als ze ’s avonds of in het weekend werken – Picnic heeft zulke toeslagen niet.

Picnic wees bij de rechter op zijn afwijkende organisatiestructuur. Het bedrijf is niet één organisatie, maar heeft activiteiten verdeeld over tien verschillende bv’s, met namen als Picnic BV, Picnic Technologies BV en en Picnic Hubs BV. Slechts één ervan houdt zich bezig met exploitatie van de onlinesupermarkt. Die bv moet zich daarom als enige aan de supermarkt-cao houden, oordeelt de rechtbank.

De andere negen bv’s ziet de rechter niet als supermarkt, omdat zij zich alleen bezighouden met bijvoorbeeld distributie, of ontwikkeling van een website en app. In theorie zouden die bv’s ook voor andere opdrachtgevers kunnen werken. Verreweg het grootste deel van het Picnic-personeel werkt bij deze negen bv’s.

Vakbond FNV reageert teleurgesteld. „We sluiten cao’s onder meer af om werknemers binnen één branche voor hetzelfde werk gelijk te belonen”, zegt bestuurslid Zakaria Boufangacha. „Door deze uitspraak worden medewerkers speelbal in de concurrentiestrijd in de supermarktbranche.” De vakbond onderzoekt nog hoe kansrijk hoger beroep is.