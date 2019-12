Oprichters Marqt beginnen zaak bij Ondernemingskamer

De twee oprichters van Marqt leggen zich nog niet neer bij de overname van hun duurzame supermarktketen door het Brabantse Udea, het moederbedrijf van de biologische supermarktketen Ekoplaza. Vorige maand bepaalde de rechtbank in Amsterdam dat het tweetal, Quirijn Bolle en Meike Beeren, hun aandelen aan Udea moést verkopen. Bolle en Beeren zijn nu een zaak bij de Ondernemingskamer in Amsterdam begonnen, blijkt uit de zittingsagenda.

De oprichters en grootaandeelhouders eisen dat bij Marqt „bepaalde onmiddellijke voorzieningen” worden getroffen, aldus de aankondiging. Wat ze exact eisen wil een woordvoerder van Bolle en Beeren niet zeggen. Ook een woordvoerder van Marqt laat weten dat de supermarktketen geen commentaar zal geven totdat de zaak is behandeld.

De Ondernemingskamer wordt doorgaans ingeschakeld om zich uit te spreken tussen bedrijven, bestuurders, aandeelhouders en personeel. Het rechtsorgaan kan bijvoorbeeld een onderzoek instellen naar hoe een bedrijf is bestuurd, een besluit van het bestuur terugdraaien of een overname of fusie blokkeren.

Bedrijf voortzetten

In de vorige rechtszaak betoogden Bolle en Beeren dat zij van de andere aandeelhouders van Marqt onvoldoende tijd hadden gekregen om zélf met een oplossing te komen. Het tweetal had plannen om het bedrijf zelf voort te zetten met behulp van een externe geldschieter, lieten betrokken toen aan NRC weten. De rechter ging daarin niet mee.

Voor Erik Does, topman van Ekoplaza, is duidelijk wat Beeren en Bolle met hun nieuwe zaak willen: voorkomen dat Marqt in handen van Udea komt. „Wij betreuren het dat de oprichters de uitspraak van de rechter in het kort geding niet respecteren”, zegt hij via de telefoon. „De positie van Marqt wordt er ook niet beter van. Want dat er iets moet veranderen, is volgens mij, voor iedereen duidelijk. Het bedrijf verliest nog altijd geld. Maar op dit moment kunnen wij daar niets aan doen.”

Marqt (750 werknemers, 63 miljoen euro omzet in 2017) werd in 2006 opgericht door Bolle en Beeren, die samen nog altijd een groot deel van de aandelen bezitten. De andere aandeelhouders zijn twee duurzame investeringsfondsen: Triodos Organic Growth Fund, onderdeel van Triodos Bank, en Social Impact Ventures. Daarnaast is ondernemer Annelies van der Vorm deels eigenaar.

Op het hoogtepunt had Marqt achttien winkels, vooral in de Randstad. De laatste maanden werden verschillende daarvan verkocht of gesloten. Marqt maakte sinds de oprichting nog nooit winst. Sinds 2012 zat het bedrijf bij de afdeling ‘bijzonder beheer’ van de Rabobank, de afdeling voor noodlijdende bedrijven.