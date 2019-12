Gemeente geeft geen vergunning voor vreugdevuren op Haagse strand

Dit jaar zullen tijdens de jaarwisseling in Scheveningen en Duindorp geen vreugdevuren te zien zijn. De gemeente Den Haag heeft dinsdagmiddag definitief geen vergunningen afgegeven voor de nieuwjaarsvuren op het Haagse strand.

Het besluit van de Haagse gemeente om de vreugdevuren niet te vergunnen, komt niet als een grote verrassing. Vorige week zei de burgemeester van Den Haag Johan Remkes al dat er „hoogstwaarschijnlijk” geen toestemming zou worden gegeven voor de vuren omdat de aangeleverde stukken voor de vergunningsaanvragen niet voldeden aan de eisen.

Nu schrijft de burgemeester dat de organisatoren „niet van de mogelijkheid gebruik hebben gemaakt om de benodigde stukken te complementeren en op delen te verbeteren”, waardoor de hulpdiensten geen positief advies konden afgeven. Volgens de gemeente hebben de organisatoren „hard gewerkt” maar voldoen hun plannen niet aan de eisen.

Nadat het vreugdevuur op Scheveningen vorig jaar volledig uit de hand liep, eiste de gemeente dat de organisatoren een aantal veranderingen zou doorvoeren. Terwijl de vuren de afgelopen decennia werden gedoogd, moesten de organisatoren nu onder andere een officiële vergunning en aansprakelijkheidsverzekering regelen.

Commotie en rellen

Het is de vraag hoe er gereageerd zal worden op het gemeentelijke besluit. De afgelopen dagen braken rellen uit in Duindorp nadat de organisator op Facebook had gezegd dat er geen vreugdevuur in deze wijk zou komen. In de nacht van maandag op dinsdag werden in Duindorp dertien mensen opgepakt. Dinsdag bleek overigens dat de bouwers na de aankondiging online nog wel door zijn gegaan met de formele vergunningsaanvraag.

Op het strand van Scheveningen mondde het vreugdevuur vorig jaar uit in een vonkenregen. De vuurstapel op het strand was ongeveer 38 meter hoog, een meter hoger dan vooraf was afgesproken met de gemeente. De gemeente en politie waren ervan op de hoogte dat de stapels in Scheveningen en Duindorp te hoog waren, maar traden hier niet tegen op.

Uit eerdere documentatie bleek dat de gemeente Den Haag niet alleen de stapels jarenlang had gedoogd, maar dat het zich ook actief had ingezet om de vuren door te laten gaan. Daarmee hoopte de gemeente te voorkomen dat elders in de hofstad rellen zouden uitbreken. Naar aanleiding van de ophef over de vuren stapte burgemeester Pauline Krikke (VVD) begin oktober op.