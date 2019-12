OM eist 3 jaar cel tegen Almeerse politicus voor gehackte naakfoto’s

Tegen het voormalig kandidaat-gemeenteraadslid van Almere, Mitchell van der K., is dinsdag een celstraf van drie jaar geëist voor het hacken van honderden iCloud-accounts van vrouwen. Volgens het Openbaar Ministerie hackte Van der K. vrouwen uit zijn omgeving en bekende Nederlandse vrouwen en maakte daarbij inbreuk op „zeer persoonlijk” materiaal, waaronder naaktfoto’s. De beelden uit één account zou hij vervolgens op internet hebben verspreid.

Volgens de officier van justitie heeft de 35-jarige Van der K. veelvuldig inbreuk gemaakt op de privacy van zijn slachtoffers. De officier zei in de rechtszaal te begrijpen dat de slachtoffers de hack hebben ervaren als digitale aanranding. Een van zijn slachtoffers was de vlogger Laura Ponticorvo. Ook zou hij hebben geprobeerd het account van ex-hockeyster en presentatrice Fatima Moreira de Melo te hacken.

Almeerse VVD-fractie

Van der K. heeft bekend veelvuldig iCloud-accounts te hebben gehackt, maar stelde daartoe te worden gedwongen door iemand anders onder druk dat beeldmateriaal van hem zou worden geopenbaard. Door wie hij werd afgeperst, wilde Van der K. echter niet zeggen. De officier van justitie ging hier niet in mee. Van der K. zou „tegenstrijdig en onsamenhangend” hebben verklaard. Ook zou hij geen objectieve of verifieerbare bewijzen voor chantage hebben overgedragen.

Bij de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2018 was Van der K. verkiesbaar voor de Almeerse fractie van de VVD. Nadat hij won, besloot hij wegens persoonlijke omstandigheden geen zitting te nemen in de raad. Achteraf bleek hij onderwerp van een strafrechtelijk onderzoek. De VVD heeft hem daarop in april vorig jaar geroyeerd. De rechtbank doet op 24 december uitspraak in de zaak.