Maker League of Legends betaalt miljoenen aan gediscrimineerde vrouwen

Riot Games, de maker van het razend populaire computerspel League of Legends, gaat 10 miljoen dollar (circa 9 miljoen euro) betalen aan vrouwelijke werknemers die jarenlang achtergesteld werden. Het Amerikaanse bedrijf heeft dat afgesproken als schikking in een discriminatierechtszaak, onthulde de Los Angeles Times maandag. Alle ongeveer duizend vrouwen die de afgelopen vijf jaar bij de gamestudio hebben gewerkt, worden nu gecompenseerd.

Twee vrouwelijke (ex-) werknemers van Riot Games spanden de zaak in november vorig jaar aan. Kort daarvoor hadden media als gamewebsite Kotaku onthuld dat er bij het bedrijf een seksistische sfeer werksfeer heerste. Vrouwen werden minder betaald en liepen promoties mis. Ook was er op de werkvloer sprake van een bro culture, oftewel een haantjescultuur. Mannelijke medewerkers grepen vrouwen in het kruis, stuurden hen foto’s van hun geslachtsdelen en maakten seksbewegingen.

Dat de zaak was geëindigd in een schikking, werd deze zomer al duidelijk.Toen bleef alleen onduidelijk hoeveel geld Riot Games zou gaan betalen aan de gediscrimineerde vrouwen. De advocaat van de eisers zei maandag dat het miljoenenbedrag laat zien dat Riot Games de interne cultuurproblemen echt wil aanpakken. Ook Riot Games is naar eigen zeggen tevreden met de afspraken. Waarschijnlijk gaat de rechter de schikking deze week bekrachtigen, aldus persbureau AP.

League of Legends hoort bij de meeste gespeelde computergames ter wereld. Het spel, waarbij gamers via internet met hun personage vechten tegen opponenten, wordt beoefend door amateurs maar ook door professionele spelers. Wereldwijd zijn bij League of Legends-toernooien miljoenen dollars aan prijzengeld te verdienen. Riot Games, eigendom van het Chinese Tencent, draaide vorig jaar een omzet van 1,4 miljard dollar, oftewel zo’n 1,26 miljard euro.