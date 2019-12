Klanten Volksbank hoeven in 2020 niet te betalen voor spaargeld

Particulieren met een rekening bij ASN Bank, RegioBank en SNS hoeven komend jaar geen geld te betalen om te sparen. De Volksbank, die de drie banken bezit, heeft dinsdag aangekondigd in 2020 op spaartegoeden tot 100.000 euro geen negatieve rente te rekenen. Eerder deed ABN-Amro al een soortgelijke aankondiging.

De Volksbank baseert zijn besluit naar eigen zeggen op onderzoek onder drieduizend klanten. Daaruit bleek dat mensen „negatieve spaarrente principieel onaanvaardbaar” vinden. „Negatieve rente druist in tegen de sterke Nederlandse spaarmentaliteit. Het is ons met de paplepel ingegoten dat sparen loont”, schrijft de bankenorganisatie.

Sparen tot 25.000 euro blijft volgend jaar lonen voor Volksbank-klanten: zij ontvangen minstens 0,01 procent rente. Bij bedragen daarboven - tot een ton - komt de rente niet onder de 0 procent, belooft de organisatie. Dat beleid wil de Volksbank „liefst nog langer” hanteren. Of dat ook daadwerkelijk mogelijk is, wordt per jaar bekeken.