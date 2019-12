Vandaag viert de NAVO in de Londen zijn zeventigjarige bestaan. Maar van een feestelijke stemming is geen sprake. Zelden waren de leiders van de landen het zo met elkaar oneens en liefst brengen ze zo min mogelijk tijd met elkaar door. Het is niet de eerste crisis die de organisatie doormaakt. Maar is er nu meer aan de hand?

Presentatie: Thomas Rueb

Productie: Iddo Havinga

Montage: Ruben Pest & Jennifer Pettersson