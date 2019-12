Iraanse regering erkent doden demonstranten

De Iraanse regering heeft in een uitzending op de staatstelevisie dinsdag toegegeven dat veiligheidstroepen in het land op demonstranten hebben doodgeschoten. Dat meldt persbureau AP. Voor hoeveel slachtoffers het regime de verantwoordelijkheid op zich neemt is niet bekendgemaakt. Amnesty International kwam tot nu toe tot ruim tweehonderd dodelijke slachtoffers van de protesten die twee weken geleden uitbraken.

Het regime verdeelde de dodelijke slachtoffers van veiligheidstroepen in categorieën zoals relschoppers of gijzelnemers. Ook zouden er mensen zijn gedood omdat ze militaire centra of andere kwetsbare plekken hadden aangevallen.

Er zouden daarnaast agenten, militairen en „vreedzame demonstranten” zijn gedood. Wie daar verantwoordelijk voor is, werd niet duidelijk. In verschillende steden zijn ook aanhangers van de regering de straat opgegaan.

De woede van demonstranten in Iran concentreert zich op een significante verhoging van brandstofprijzen. Er zijn volgens Amnesty International 208 mensen om het leven gekomen. Die bewering heeft de Iraanse vertegenwoordiger bij de Verenigde Naties maandag afgedaan als „niet onderbouwd”.