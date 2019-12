Mijn kleindochter Sarah van bijna negen kijkt afgelopen week met indringende blik haar moeder aan en zegt: „Mam, éérlijk zijn, écht éérlijk zijn: bestaat Sinterklaas nu wel of niet?” Overrompeld vertelt mijn schoondochter aarzelend dat Sinterklaas inderdaad niet echt bestaat, maar dat dit wel een groot geheim moet blijven.

Opgelucht draait Sarah zich om en werpt nog één blik op haar moeder, met de mededeling dat zij dit geheim zéker niet prijs zal geven aan haar twee jaar oudere broer.

Een Ikje is een persoonlijke ervaring of anekdote in maximaal 120 woorden. Insturen via ik@nrc.nl