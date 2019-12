Finse premier stapt op vanwege vertrouwenscrisis over poststaking

Antti Rinne, de Finse premier, heeft dinsdag zijn ontslag aangeboden. Dat melden Finse media. Aanleiding voor het vertrek van Rinne is een vertrouwenscrisis binnen zijn regering, die ontstond in de nasleep van een grote staking bij het Finse staatspostbedrijf. De komende dagen moet duidelijk worden of de Finnen opnieuw naar de stembus moeten, of dat de huidige coalitie verdergaat met een nieuwe premier.

Pas sinds juni was Rinne (57) premier. Dinsdag zegde de liberale Centrumpartij, de belangrijkste partner van Rinnes sociaal-democraten (SDP) in de coalitie, het vertrouwen in hem op. Rinne oogstte de afgelopen dagen kritiek over hoe hij vorige maand is omgesprongen met de poststaking, die werd veroorzaakt door loonsverlagingen van een deel van de werknemers. Van tevoren zou Rinne al hebben geweten van de verlagingen en daar goedkeuring aan hebben gegeven. Vrijdag stapte al een SDP-minister op die ook op de hoogte was.

Linkse premier

Woensdag volgt in het Finse parlement een vertrouwensstemming over de coalitie, die naast de SDP en de Centrumpartij uit drie andere partijen bestaat. Als de regering de stemming overleeft, wat volgens Finse media de verwachting is, moet er een nieuwe premier komen. De belangrijkste kandidaat voor die post is de 34-jarige SDP-minister van Transport, Sanna Marin. Ook de sociaal-democratische fractievoorzitter Antti Lindtman (37) zou premier willen worden.

Bij zijn aantreden werd Rinne de eerste linkse premier van Finland in de afgelopen twintig jaar. Zijn SDP werd de grootste bij de verkiezingen in april, met één zetel voorsprong op de rechts-populistische partij De Finnen. President Sauli Niinisto, bij wie Rinne zijn ontslag indiende, bedankte de premier dinsdag voor hun „korte, maar goede samenwerking”. Het vertrek van Rinne valt samen met het Finse voorzitterschap van de Europese Unie, dat nog tot eind deze maand duurt.