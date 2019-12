Favorieten van het decennium

Opslaan in leeslijst

Peter de Bruijn: American Honey, Andrea Arnold (2016)

De Britse regisseur Andrea Arnold maakt films over mensen aan de onderkant van de maatschappij. Ze laat zien hoe hard, onrechtvaardig en uitzichtloos hun bestaan kan zijn. Maar ze weet ook de poëzie, muzikaliteit en veerkracht van hun levens te vangen.

In de schitterende roadmovie American Honey volgt ze de 18-jarige Starr. Die sluit zich aan bij een groepje jongeren die van stad naar stad trekken om met zielige verhalen tijdschriftabonnementen te slijten.

De film kwam uit in 2016, toen Donald Trump tot president werd verkozen. Wie de weerklank van het populisme wil begrijpen, mag dit meesterwerk niet missen. „De Amerikaanse droom is dood”, zei Trump. Hij had geen ongelijk.

Dana Linssen: Cemetery of Splendor, Apichatpong Weerasethakul (2015)

Er is geen filmmaker die droom- en waakwereld, soldaten met een mysterieuze slaapziekte onder het licht van hun experimentele neonbehandeling, de geesten van dode koningen, boeddhistische tempelkitsch, een erectie onder een laken en de sporen van een overstroming in zo’n vloeiende camerabeweging bij elkaar kan brengen als de Thaise regisseur Apichatpong Weerasethakul. Zijn films domineren festivals. Zijn installaties betoveren museumbezoekers. Zijn beelden bieden troost en geven een inkijkje in de toekomst van de cinema waar lichtfrequenties de grens tussen film en realiteit opheffen.

Sabeth Snijders: Son of Saul, László Nemes (2015)

Son of Saul voelde als een mokerslag die ik – geboren na de release van Shoah (1985) – niet in de bioscoop had meegemaakt. De camera plakt op het lege gezicht van Auschwitzgevangene Saul, lid van een Sonderkommando die mee moet werken aan het vergassen van lotgenoten. Op de achtergrond: slachtoffers die als beesten worden gedood en versleept.

Een soundtrack met alleen gefluister van gevangenen, gebrul van bewakers en andere ijzingwekkende geluiden van massavernietiging. Het resultaat: een film waardoor ik fysiek niet meer in staat was te praten. Voor nieuwe generaties wordt de Holocaust een abstract gegeven, hopelijk staat dus ieder decennium een maker op als László Nemes.

André Waardenburg: Holy Motors, Leos Carax (2012)

Het helaas bescheiden oeuvre van de Franse filmmaker Leos Carax fascineert mij al mijn hele leven. Als begin twintiger was ik zwaar onder de indruk van Les amants du Pont-Neuf (1991) en jaren later werd ik gevloerd door Holy Motors, een van de origineelste films die ik ken. Hij drijft niet op een strak verhaal maar ontleent zijn samenhang aan ideeën over (de maakbaarheid van) identiteit. Het krankzinnige Holy Motors prikkelt op vele niveaus: inhoudelijk, stilistisch maar ook qua humor.

Coen van Zwol: Under the Skin, Jonathan Glazer (2014)

Een melige sciencefictionroman inspireerde tot deze unieke, onthutsende fabel over vervreemding. Letterlijk, want Scarlett Johansson speelt een tot vrouw omgebouwde alien die hitsige Schotse mannen met een busje van straat pikt en een soort olievlakte inlokt die ze tot fijne vleeswaren verwerkt. Maar wanneer wordt imitatie echt, een rol een identiteit? Johansson, eerst een kil roofdier, raakt steeds verwarder.

Het bizar ontroerende Under the Skin, deels opgenomen met verborgen camera, dankt veel aan de invloedrijke, knarsende soundtrack van Mica Levi. Die versterkt de pathetiek van dit onkenbare wezen, hopeloos klem tussen twee werelden.

