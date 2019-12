Europa sluit Huawei niet uit – nog niet

Nergens wordt de naam genoemd, in de gezamenlijke verklaring die EU-lidstaten dinsdag overeen kwamen. Maar gaat het over de aanleg van 5G, dan is er één bedrijf dat de discussie overheerst: Huawei.

De EU-landen gingen niet zo ver om het Chinese bedrijf te weren bij de aanleg van het nieuwe mobiele netwerk in Europa. Wel spraken ze af dat ze bij de aanleg van 5G rekening moeten houden met de „juridische en politieke factoren” van het land waar leveranciers van software vandaan komen.

Het is een reactie op groeiende zorgen over de afhankelijkheid van Chinese software, in het bijzonder van Huawei, bij de 5G-netwerkinfrastructuur. Via Huawei-apparatuur, zo is de vrees, zou China kunnen spioneren of netwerken kunnen saboteren. Bewijs voor pogingen daartoe is nog niet geleverd. Maar veiligheidsdiensten uitten wel zorgen over de risico’s die afhankelijkheid van Chinese software met zich meebrengt.

Ondertussen oefenen de Verenigde Staten druk uit om Chinese apparatuur uit te sluiten. Deze week nog, waarschuwde de Amerikaanse minister van Buitenlandse zaken Mike Pompeo Europese landen om niet in zee te gaan met Huawei. Impliciet zat in zijn woorden opnieuw het dreigement de uitwisseling van inlichtingen te stoppen als landen met Huawei gaan werken op 5G-gebied.

Uitsluiten zal Europa Huawei voorlopig niet. Maar op verzoek van de Europese Commissie heeft elke lidstaat afgelopen jaar wel de risico’s bij de uitrol van 5G in kaart gebracht. De nieuwe Commissie onder leiding van Ursula von der Leyen heeft daarnaast aangekondigd te komen met een „gezamenlijke standaardnorm” voor een Europees 5G-netwerk.

Naast de afspraak goed te letten op de herkomstlanden van softwareleveranciers, spraken lidstaten dinsdag ook af zich in te spannen om niet afhankelijk te worden van één bedrijf. Ook werd de mogelijkheid van „aanvullende veiligheidsmaatregelen” nog altijd opengehouden.

Europese landen worstelen met de aanleg van 5G en de rol die Chinese apparatuur daarin kan spelen. Geen enkel land is vooralsnog overgegaan tot een boycot van Huawei. Maar in Duitsland woedt op het moment wel een felle discussie, waarin bondskanselier Angela Merkel, die Huawei niet wil uitsluiten, tegenover kritische partijgenoten staat. De Franse regering liet deze week weten geen bedrijven bij voorbaat te weren, maar wel streng te zullen toezien op de veiligheid van vitale sectoren. Polen tekende ondertussen onlangs een overeenkomst met de VS om samen te werken bij de aanleg van 5G, wat kan beteken dat ze dezelfde lijn zullen volgen in het blokkeren van Huawei.

Deze week maakt staatssecretaris Mona Keijzer naar verwachting de regels bekend voor de frequentieveiling voor 5G. De eerste veilingen zullen dan in de eerste helft van het volgend jaar plaatsvinden. Verwacht wordt dat Nederland alleen voor bepaalde ‘kritieke’ delen van het netwerk veiligheidsvoorwaarden gaat stellen die Huawei uitsluiten.