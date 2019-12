Samjiyon County ligt in de buurt van de heilige berg Paektu, die van grote symbolische waarde is voor de Kim-familie. Kim Jong-il zou op de berg geboren zijn, en zijn zoon Kim Jung-un bezocht Paektu vaker op de vooravond van belangrijke politieke besluiten. Maar of de Noord-Koreaanse leider na de ceremonie in Samjiyon County inderdaad nieuw beleid aankondigt, en wat dat zou kunnen zijn, is voor waarnemers en analisten vooralsnog gissen.

Foto AFP via KCNA