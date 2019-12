Dode en gewonde bij incident in Amsterdamse brandweerkazerne

In de brandweerkazerne op de Marnixstraat in Amsterdam is dinsdagochtend een medewerker om het leven gekomen. Kort daarvoor had hij een collega neergestoken. De politie houdt er rekening mee dat de brandweerman die heeft gestoken, zichzelf om het leven heeft gebracht. Tevergeefs is geprobeerd hem te reanimeren.

Rond 10.30 uur werd alarm geslagen vanaf kazerne Hendrik in het centrum van de hoofdstad. In de kazerne bleek een steekincident te zijn geweest. De brandweerman die had gestoken, is volgens getuigen daarna dodelijk ten val gekomen. Die val lijkt hij moedwillig te hebben ingezet. De neergestoken brandweerman is naar een ziekenhuis gebracht en verkeert volgens een politiewoordvoerder inmiddels buiten levensgevaar.

Ter plaatse worden nog forensisch onderzoek en recherchewerk verricht om de precieze doodsoorzaak en toedracht van de steekpartij vast te stellen. Voorlopig is de brandweerkazerne gesloten. Naar verwachting gaat de kazerne Hendrik later deze dinsdag weer open. Tot die tijd wordt het werk van de kazerne waargenomen door andere brandweerkazernes.

Praten over zelfdoding kan bij de landelijke hulplijn 113 Zelfmoordpreventie. Telefoon 0900-0113 of www.113.nl.