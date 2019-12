Dertien aanhoudingen bij onrust om vreugdevuren in Duindorp

In de Haagse wijk Duindorp is het in de nacht van maandag op dinsdag opnieuw onrustig geweest. In totaal zijn dertien mensen aangehouden. Het is de derde nacht op rij dat de politie naar Duindorp trekt in verband met onrust daar. In de nacht van zondag op maandag werden ook dertien mensen aangehouden. Toen was onder de arrestanten ook een kind van negen.

Duindorp heeft zijn eigen dynamiek. Buurtbewoners letten er op elkaar, weten waar de buurman zijn reservesleutel bewaart en gaan naar binnen als hij een tijd niet is gezien.

De politie patrouilleerde in de wijk en stuurde bovendien de Mobiele Eenheid naar Duindorp. Die hoefde niet in te grijpen. Wel werden verspreid over de wijk telkens brandjes gesticht. Onder meer de Pniëlkerk, die al een tijd leeg staat, werd in brand gestoken. De kerk stond op de nominatie om versneld gesloopt te worden, juist uit angst voor branden. Op het Tesselseplein stak een groep van tientallen mensen zwaar vuurwerk af. Rond middernacht had de politie de orde in Duindorp hersteld.

Aanleiding voor de onrust is onduidelijkheid over de vreugdevuren op de stranden van Scheveningen en Duindorp, een traditie tijdens de jaarwisseling. In de vorige oudejaarsnacht veroorzaakte een te hoge stapel op het strand van Scheveningen vliegvuur. Na hevige kritiek op haar optreden in de kwestie, trad burgemeester Pauline Krikke (VVD) begin oktober af.

De Duindorp Vreugdevuur Stichting besloot voor de aanstaande editie niet langer met de gemeente Den Haag te praten over een vergunning, omdat de eisen te hoog zouden zijn. In Scheveningen zijn de bouwers van vreugdevuren „positief gestemd”. Dinsdag neemt het college in Den Haag een besluit over het wel of niet toestaan van vreugdevuren op het strand.