Dader steekpartij Den Haag langer vast, motief nog altijd onduidelijk

De man zonder vaste woon- of verblijfplaats die verdacht wordt van het neersteken van drie tieners vorige week in Den Haag, blijft veertien dagen langer in voorarrest. Dat meldt het Openbaar Ministerie dinsdag op Twitter. De 35-jarige man heeft bij de verhoren nog niets losgelaten over de steekpartij van vrijdag. Over een mogelijk motief is dus nog niets duidelijk.

De voorlopige tenlastelegging van justitie is drievoudige poging tot moord dan wel poging tot doodslag dan wel poging tot mishandeling. De politie bracht zondag naar buiten dat er vermoedelijk geen terroristisch motief in het spel is. De man werd zaterdagavond bij een daklozenopvang gearresteerd.

De slachtoffers van het steekincident op de Grote Markt in Den Haag werden later op de avond uit het ziekenhuis ontslagen. Zij kenden elkaar niet.