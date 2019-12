Bonje onder Kamerleden over straf voor Menno Snel | De twee klimaatgezichten van Rutte

Kamerleden in de Financiën-commissie ruziën over het lot van Menno Snel. Ingrid van Engelshoven vindt dat het onderwijs extra geld nodig heeft, maar wil er zelf niet om vragen. En komt het vrouwenquotum er vandaag alsnog?

SNELRECHT: Een korte adempauze voor staatssecretaris Menno Snel (Financiën, D66) in het toeslagendossier. De commissie Financiën, die hem al maanden doorzaagt over de onterecht stopgezette kinderopvangtoeslagen, had het de afgelopen dagen even te druk met zichzelf. Vanuit de commissie was om informatie gevraagd om te zien of Snel en zijn topambtenaren persoonlijk vervolgd kunnen worden. Dat was nou ook weer niet de bedoeling, vond een meerderheid van de commissie. De Kamerleden die het verzoek hadden opgesteld, waren net de drie parlementariërs die hun tanden het diepst in de casus-Snel hebben gezet: Farid Azarkan (Denk), Pieter Omtzigt (CDA) en Renske Leijten (SP). Ze kregen een standje van de commissie. „Ik heb nog nooit meegemaakt dat je zo tot de orde wordt geroepen”, aldus een boze Leijten.

Snel was langzaam: Niet dat de bonje in de commissie de aandacht lang kan afleiden van het optreden van Snel. Net als bij collega Ank Bijleveld (Defensie, CDA) in het Hawija-dossier is de grote vraag die Snel moet beantwoorden wanneer hij precies welke informatie kreeg. Had hij niet al veel langer door dat de fraudeaanpak bij de Belastingdienst aan alle kanten rammelde? De staatssecretaris zei binnenskamers wel dat hij ‘zaken wilde rechtzetten’, maar liep constant achter de feiten aan, schrijft Trouw vandaag in een reconstructie. De journalisten van Trouw en RTL die de affaire aan het licht brachten, vertellen er meer over in podcast Betrouwbare Bronnen. „Die mensen hebben jarenlang moeten procederen. Ze zijn gewoon verneukt door de Belastingdienst.”

Glazen bol: Morgen debatteert Snel met de Kamer. Snel-watcher Philip de Witt Wijnen voorspelt: een meerderheid in de Kamer gaat zijn vertrek niet eisen, dus de enige die bepaalt of hij blijft is de staatssecretaris zelf.

NODIG, MAAR NIET NU: Soms lijken kabinetsleden en Kamerleden van de coalitie wel eens te vergeten dat de macht bij hen ligt. Gisteren was het de beurt aan Onderwijsminister Ingrid van Engelshoven (D66), die haar strategische agenda presenteerde. Om het onderwijs te verbeteren is een miljard euro extra nodig, vindt Van Engelshoven (net als de sector zelf). Maar zelf trekt ze er geen extra cent voor uit. Ze wil daarnaast werken aan „waardering en erkenning” door innoverende onderwijzers met miljoenen te belonen. Ook dat kan op weinig sympathie rekenen, al was het maar omdat het geld uit het bestaande budget komt.

STIKSTOF TOT NADENKEN: Nog drie maanden 130 overdag, dan gaat de maximumsnelheid op alle snelwegen in Nederland terug naar 100 kilometer per uur. Voor het zover is, wil het kabinet bovendien een spoedwet met aanpassingen aan het veevoer door beide Kamers loodsen. Daar moet dan wel een meerderheid voor zijn, en die spreekt niet voor zich. De landbouwlobby mokt, GroenLinks twijfelt en de PvdA vreest net als bij het vorige stikstofprogramma dat de rechter straks een streep door de plannen zet. Morgen debatteert de Tweede Kamer, donderdag volgt de stemming.

MADRILEENSE SCHWUNG: De klimaattop in Madrid geeft premier Mark Rutte de kans zijn twee klimaatgezichten in volle glorie te laten zien. Vrijdag joeg hij bij zijn wekelijkse persconferentie ProRail nog op de kast door te verklaren dat hij het vliegtuig neemt omdat de treinen naar Madrid „op steenkool rijden”. Eenmaal ter plekke gaf Rutte aan de aanwezige wereldleiders dan weer een toespraak vol enthousiasme over een Europese Green Deal. Aan de Madrileense zon ligt het niet, want vloggend in het Nederlands vanaf de conferentie benadrukte Rutte als vanouds dat alles „stap voor stap” moet gebeuren.

OVER DE SCHUTTING: Gemeenten stoeien wat af met het Rijk de laatste tijd. Eerst waren lokale bestuurders boos over de nieuwe ommezwaai in de jeugdzorg die Hugo de Jonge (Volksgezondheid, CDA) aankondigde. Daarop volgde onvrede over het plannetje van Tamara van Ark (Sociale Zaken, VVD) om gemeenten te dwingen bijstandsgerechtigden tot een tegenprestatie over te halen. Nu blijkt dat ook de ouderenzorg, die samen met de jeugdzorg en de bijstand werd gedecentraliseerd, gemeenten kopzorgen oplevert. De kosten lopen steeds verder uit de hand. En dan komt daar vandaag ook nog teleurstelling over de ‘Airbnb-wet’ bij. Vol trots kondigde het ministerie van Binnenlandse Zaken gisteren aan dat daarmee de vakantieverhuur aan banden wordt gelegd. Maar gemeenten vertellen NRC dat zij met deze vrijblijvende maatregelen amper geholpen zijn.

WAT WIJ VOLGEN: Vandaag stemt de Tweede Kamer over een vrouwenquotum van 30 procent in de hogere delen van het bedrijfsleven. Eigenlijk had het vorige week al zover moeten zijn, maar de SP wilde eerst regelen dat alle vrouwen op de werkvloer profiteren, niet alleen die aan de top. Vanmiddag horen we of de partij alsnog om is. Of dat quotum ook echt gaat helpen? Marike Stellinga vraagt het zich af.

„Ik kijk uit naar de Green Deal van de nieuwe Europese Commissie, om nog maar te zwijgen over de EU-plannen om de CO2-uitstoot met 55 procent terug te dringen in 2030 en klimaatneutraal te zijn in 2050.”

Premier Mark Rutte laat zich in Madrid van zijn meest klimaatactivistische kant zien.