Apple Pay is nog maar stap één

Nederlanders zijn echte pinners. Tweederde van de aankopen aan de toonbank gaat met een pinpas. En van die pinbetalingen gaat tweederde contactloos, via een bankpas met NFC-chip. Soms gebruikt iemand een telefoon of een wearable – een horloge of een ring om contactloos te pinnen. Dat betalen met gadgets sloeg amper aan totdat deze zomer Apple Pay in Nederland beschikbaar werd. Het aandeel contactloze transacties met smartphones en horloges groeit nu explosief: in november ging het al om 10 procent van alle contactloze transacties, meldt de Betaalvereniging.

ING begon met Apple Pay, daarna volgden ABN Amro, Rabobank en Bunq snel. Dat de banken opeens haast kregen is te danken aan zeurende klanten. iPhone-gebruikers zien dat Apple Pay al geïnstalleerd is op hun telefoon en ‘eisen’ ondersteuning van hun bank. Sommigen vinden het zelfs aanleiding om over te stappen naar een andere bank.

Nederlandse banken bouwden hun eigen digitale portemonnees voor Android. Voor de iPhone kunnen ze dat niet doen, omdat Apple betaal-apps van anderen geen toegang tot de NFC-chip geeft. De Europese Commissie houdt scherp in de gaten of Apple op deze manier zijn macht misbruikt. Apple overtreedt vermoedelijk wel een wet die Duitsland voorbereidt: elektronische betaalsystemen moeten daar, tegen een redelijk tarief, open zijn voor andere ontwikkelaars.

Apple peinst er niet over om de controle over de NFC-chip uit handen te geven. Voor betalen geldt: het is the Apple way or the highway. Alleen bij onze eigen app is betalen veilig en wordt de privacy van consumenten gewaarborgd, stelt het bedrijf. Dat klinkt mooi, maar Apple heeft natuurlijk ook een economisch belang. Apple Pay vraagt in de VS 15 cent van elke 100 dollar die een klant uitgeeft. De teller staat al op ruim 3 miljard transacties.

In Nederland is pinnen relatief goedkoop. De bank van de winkelier vraagt ongeveer 5 cent per pintransactie, de bijdrage voor Apple Pay wordt betaald door de bank van de consument. Banken draaien dankzij de negatieve rente nu al verlies op hun betalingsverkeer – toch accepteren ze de eisen van Apple Pay. Sterker nog: ze maken er reclame voor.

De NFC-discussie raakt de kern van Apple. De geïntegreerde aanpak – een opeenstapeling van eigen hardware, eigen software en eigen diensten – is de sleutel van Apple’s succes. Geef gebruikers zo weinig mogelijk keuzes, alleen De Juiste.

Soms pakt zo’n keuze verkeerd uit. Zo kon Apple vijf jaar lang laptops met een rammelend toetsenbord verkopen zonder marktaandeel te verliezen. Want wie OS X wil gebruiken, zit vast aan Apple-hardware.

Wat betaal-apps betreft zijn de alternatieven blijkbaar niet zo aantrekkelijk. ABN Amro trok net nog de stekker uit zijn digitale Android-portemonnee wegens gebrek aan belangstelling en gehannes met Android-versies.

Voor Apple is je pinpas in Apple Pay stap één. De rest van de portemonnee volgt: de OV-chipkaart, je seizoenskaart, verzekeringsbewijs en studentenpas. Je hele leven in een iPhone – die waardevolle plek zal Apple nooit afstaan.

Marc Hijink schrijft over technologie