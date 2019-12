Acht arrestaties in grootschalig onderzoek naar illegale wapenhandel

Een groot politieonderzoek naar illegale wapenhandel heeft dinsdagochtend geresulteerd in acht arrestaties. In verschillende gemeenten werden panden binnengevallen en wapens in beslag genomen. Dat maakte de Politie Rotterdam, dat het onderzoek leidt samen met het Rotterdamse OM, dinsdagmiddag bekend in een persconferentie.

De invallen vonden plaats in twaalf woningen en twee bedrijfspanden in Rotterdam, Gouda, Capelle aan den IJssel, Den Haag en op een woonwagenkamp in Huis ter Heide. Volgens de politie ging het om een „hoog professionele bende” en zijn de arrestanten professionele wapenhandelaren.

Het onderzoek naar de grootschalige illegale wapenhandel startte in september 2018. Sindsdien is bekend geworden dat al honderden wapens werden verhandeld, meldt de politie. Die kwamen uit onder meer Slowakije en Kroatië en werden in Nederlandse steden „razendsnel” verkocht.

Slechts een klein deel daarvan werd in beslag genomen. De meeste wapens circuleren nog in het criminele circuit.

e_konig Eppo König De politie heeft vanochtend 12 panden in verschillende gemeenten doorzocht en 8 personen aangehouden in een lang onderzoek naar grootschalige wapenhandel. De wapens op deze foto zijn eerder in beslag genomen bij dit onderzoek. Vanochtend zijn alleen twee handvuurwapens gevonden. https://t.co/hmfqMqfELw 3 december 2019 @ 12:11 Volgen