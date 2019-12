Aantal mensen dat overlijdt door een val neemt verder toe

Het aantal Nederlandse inwoners dat overlijdt door een val, is in tien jaar tijd meer dan verdubbeld. Dat blijkt uit woensdag gepubliceerde cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). In 2018 overleden dagelijks gemiddeld dertien mensen door een val, terwijl dit er tien jaar geleden nog gemiddeld zes waren. Ruim driekwart van de overledenen was tachtig jaar of ouder.

De stijging is slechts gedeeltelijk te wijten aan de vergrijzing, het aantal mensen dat overlijdt door een val is de afgelopen tien jaar namelijk in alle leeftijdsgroepen toegenomen. De reden voor die algehele stijging, heeft het CBS niet onderzocht, zegt Dick ter Steege van het CBS. Dat het aantal dodelijke vallen onder ouderen is toegenomen komt volgens Ter Steege vermoedelijk doordat zij gemiddeld langer thuis blijven wonen dan vroeger.

Wel is duidelijk dat de kans op een dodelijk val toeneemt met de leeftijd. Dat 80-plussers vaker overlijden door een val, komt volgens Ter Steege doordat mensen instabieler worden als ze ouder worden. Verder speelt het gebruik van medicijnen een rol en is een val sneller fataal doordat de botten van ouderen sneller breken vanwege botontkalking.

In onderstaande grafiek staat het aantal mensen dat de afgelopen jaren kwam te overlijden door een val.



In onderstaande grafiek staat het aantal mensen dat in 2018 overleed door een val per leeftijdscategorie.