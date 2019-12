23 doden en 130 gewonden bij brand fabriek Soedan

Bij een brand in een fabriek in de Soedanese hoofdstad Khartoem zijn dinsdag zeker 23 mensen om het leven gekomen en ruim 130 gewonden gevallen. Dat meldt persbureau AP. De brand ontstond door de explosie van een gastanker.

De lading van de tanker werd gelost in de buurt van de fabriek, toen deze explodeerde. De fabriek werd vernietigd door de brand die volgde op de explosie. De regering heeft een onderzoek ingesteld naar de precieze toedracht. Mogelijk waren niet de juiste veiligheidsmaatregelen getroffen terwijl er veel brandbaar materiaal aanwezig was.

Mogelijk loopt het dodental nog verder op. Meerdere gewonden liggen in kritieke toestand in het ziekenhuis. Het Indiase ministerie van Buitenlandse Zaken zei op Twitter dat tenminste vijftig Indiase werknemers in dienst waren bij de fabriek en dat onder hen mogelijk ook slachtoffers zijn.