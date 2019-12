1,9 miljoen geëist van pluimveehouders voor houden van te veel kippen

Het OM heeft dinsdag taakstraffen en ontnemingen tot 1,9 miljoen euro geëist tegen drie Brabantse pluimveehouders. Justitie verdenkt hen ervan in totaal honderdduizenden kippen meer te houden dan waar zij recht op hadden.

Om zicht te houden op de hoeveelheid geproduceerde mest en de uitstoot van broeikasgassen in Nederland is een maximum gesteld aan het aantal ‘pluimvee-eenheden’. Een pluimvee-eenheid is een recht dat een boer koopt om kippen te houden. Eén eenheid komt overeen met één kip of twee kuikens.

Een bedrijf uit Oss had volgens het OM 22.000 ‘pluimvee-eenheden’ te weinig in de jaren 2016 en 2017. Een bedrijf uit Heusden had in 2015 en 2016 ruim 90.000 eenheden te weinig. Het derde bedrijf, uit de omgeving Tilburg, kwam van 2015 tot en met 2018 ruim 1,4 miljoen eenheden tekort. Deze pluimveehouder heeft de laatste jaren zijn pluimveerechten verkocht om te investeren in een techniek die emissiearm mest verwerkt. Hiervoor ontvangt de ondernemer tientallen miljoenen euro’s subsidie.

Tegen de pluimveehouders uit Oss en Heusden zijn onder andere taakstraffen tot tachtig uur geëist, geldboetes tot 7.500 euro en ontnemingen tot bijna 42.000 euro. Tegen de pluimveehouder uit Tilburg eist justitie een geldboete van 200.000 euro, waarvan 100.000 voorwaardelijk, een werkstraf van 240 uur en een voorwaardelijke celstraf van zes maanden. Het OM denkt dat hij een bedrag van 1.907.557 euro heeft bespaard voor honderdduizenden pluimvee-eenheden die hij niet heeft gekocht terwijl hij die wel hoorde te hebben. Dat moet hij terugbetalen aan de staat. De rechtbank doet over twee weken uitspraak.