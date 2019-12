‘Zeker 208 doden bij grootschalige protesten Iran’

Bij grootschalige protesten in Iran zijn in november in een paar dagen tijd ten minste 208 mensen omgekomen. Dat concludeert mensenrechtenorganisatie Amnesty International maandag. De protesten braken twee weken geleden in verschillende steden uit na een plotselinge verhoging van de brandstofprijzen. Het regime heeft de betogingen met grof geweld de kop ingedrukt.

Veel doden vielen volgens Amnesty in de stad Shahriar, nabij de hoofdstad Teheran. Hier werden volgens de mensenrechtenorganisatie tientallen mensen om het leven gebracht. Een exact aantal gaf de organisatie niet. Volgens Amnesty zijn de Iraanse veiligheidstroepen verantwoordelijk voor de moorden.

De autoriteiten in Iran hebben niet gereageerd op de conclusies van Amnesty. Eerdere cijfers van de mensenrechtsorganisatie over het dodental heeft Iran tegengesproken. Volgens de autoriteiten zijn zeker 200.000 mensen de straat op gegaan en braken massale rellen uit en werd er op grote schaal geplunderd. Na twee dagen legde het regime op 18 november het internet plat in een poging de protesten te beteugelen.